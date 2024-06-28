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Депутат призвал создать доступный инструмент для определения дипфейков
Депутат призвал создать доступный инструмент для определения дипфейков - 28.06.2024, ПРАЙМ
Депутат призвал создать доступный инструмент для определения дипфейков
МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:21+0300
2024-06-28T16:21+0300
2024-06-28T16:21+0300
мошенничество
дипфейк
госдума
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный инструмент, чтобы определять дипфейки. "МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством и это правильное направление. Я уверен, что в ближайшее время здесь будет какая-то регуляторика", - сказал он на ПМЮФ. Он отметил, что очень много дипфеков в видео звонках и сообщениях. "Обычный человек уже не может отличить сгенерированный контент от настоящего...людям нужен доступный инструмент для быстрой проверки происхождения контента...камеру смартфона навел, получил вердикт...хотелось бы, чтобы было больше таких проектов", - добавил депутат. Он отметил, что нужно объединить все лучшие разработки в этой теме, чтобы люди себя чувствовали более защищенными.
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дипфейк, госдума
Мошенничество, дипфейк, Госдума
Депутат призвал создать доступный инструмент для определения дипфейков
Депутат Горелкин: людям нужен доступный инструмент для определения дипфейков
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный инструмент, чтобы определять дипфейки.
"МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством и это правильное направление. Я уверен, что в ближайшее время здесь будет какая-то регуляторика", - сказал он на ПМЮФ.
Он отметил, что очень много дипфеков в видео звонках и сообщениях.
"Обычный человек уже не может отличить сгенерированный контент от настоящего...людям нужен доступный инструмент для быстрой проверки происхождения контента...камеру смартфона навел, получил вердикт...хотелось бы, чтобы было больше таких проектов", - добавил депутат.
Он отметил, что нужно объединить все лучшие разработки в этой теме, чтобы люди себя чувствовали более защищенными.
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