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Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву
Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву - 28.06.2024, ПРАЙМ
Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву
Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву после долгого перерыва, также растет туристический поток из ОАЭ, сообщил первый... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:54+0300
2024-06-28T19:54+0300
2024-06-28T19:54+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву после долгого перерыва, также растет туристический поток из ОАЭ, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. С 28 июня по 2 июля на Манежной площади проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Правительство Москвы прикладывает большие усилия для продвижения города в странах Ближнего Востока и странах Африки. Команда Мостуризма в течение полутора лет посетила практически все страны Ближнего Востока. И, что приятно отметить, по итогам визитов мы видим, как первые контракты, так и туристов, которые приезжают впервые в Москву после долгого перерыва. И мы видим доброжелательное отношение к нашим делегатам, к нашему московскому бизнесу со стороны туристического сообщества стран Ближнего Востока. Уверен, у нас впереди большое совместное будущее", - сказал Козлов на открытии Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, на конец 2023 года турпоток из ОАЭ увеличился в 8 раз к 2022 году, в первом квартале этого года тоже фиксируется рост относительно прошлого года. "Уверен, когда жители и граждане Арабских Эмиратов увидят, насколько гостеприимна, дружелюбна Москва, насколько она многогранна и открыта для восприятия дружественных культур, они смогут принять для себя решение посетить город Москва", - отметил Козлов. Глава Мостуризма выразил уверенность, что те мероприятия, которые были подготовлены, позволят вдохновить и смотивировать москвичей и гостей столицы посетить Арабские Эмираты. "Культура Российской Федерации и культура Арабских Эмиратов очень многослойна. И думаю, что здесь только то первое касание, которое может ощутить на себе посетитель фестивальной площадки на Манежной площади, позволит окунуться в арабскую ночь, открыть для себя арабские деликатесы, возможно, узнать что-то новое, о чем он даже не подозревал", - добавил Козлов.
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россия, москва, туризм
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Туризм
Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву
Власти Москвы: туристы с Ближнего Востока и из Африки стали чаще посещать город
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Туристы из стран Ближнего Востока и Африки стали чаще посещать Москву после долгого перерыва, также растет туристический поток из ОАЭ, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
С 28 июня по 2 июля на Манежной площади проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
"Правительство Москвы прикладывает большие усилия для продвижения города в странах Ближнего Востока и странах Африки. Команда Мостуризма в течение полутора лет посетила практически все страны Ближнего Востока. И, что приятно отметить, по итогам визитов мы видим, как первые контракты, так и туристов, которые приезжают впервые в Москву после долгого перерыва. И мы видим доброжелательное отношение к нашим делегатам, к нашему московскому бизнесу со стороны туристического сообщества стран Ближнего Востока. Уверен, у нас впереди большое совместное будущее", - сказал Козлов на открытии Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов.
По его словам, на конец 2023 года турпоток из ОАЭ увеличился в 8 раз к 2022 году, в первом квартале этого года тоже фиксируется рост относительно прошлого года.
"Уверен, когда жители и граждане Арабских Эмиратов увидят, насколько гостеприимна, дружелюбна Москва, насколько она многогранна и открыта для восприятия дружественных культур, они смогут принять для себя решение посетить город Москва", - отметил Козлов.
Глава Мостуризма выразил уверенность, что те мероприятия, которые были подготовлены, позволят вдохновить и смотивировать москвичей и гостей столицы посетить Арабские Эмираты.
"Культура Российской Федерации и культура Арабских Эмиратов очень многослойна. И думаю, что здесь только то первое касание, которое может ощутить на себе посетитель фестивальной площадки на Манежной площади, позволит окунуться в арабскую ночь, открыть для себя арабские деликатесы, возможно, узнать что-то новое, о чем он даже не подозревал", - добавил Козлов.
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