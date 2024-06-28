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Нефтяные фьючерсы растут на позитивных перспективах экономики

Нефтяные фьючерсы растут на позитивных перспективах экономики - 28.06.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы растут на позитивных перспективах экономики

Цены на нефть выросли в пятницу в Азии и нацелены на повышение по итогам третьей недели подряд. Этому способствуют ожидания того, что Федеральная резервная... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:50+0300

2024-06-28T11:50+0300

2024-06-28T11:50+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу в Азии и нацелены на повышение по итогам третьей недели подряд. Этому способствуют ожидания того, что Федеральная резервная система скоро начнет снижение ставок.По состоянию на 04.39 по Гринвичу августовские фьючерсы на нефть Brent, экспирация которых произойдет позднее в пятницу, выросли на 41 цент, или 0,47%, до 86,80 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на нефть Brent прибавили 0,5%, до 85,69 доллара. Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 50 центов, или 0,61%, до 82,24 доллара за баррель.Оба контракта выросли почти на 2% с начала недели и могут продемонстрировать повышение немного более чем на 6% по итогам месяца, компенсировав понесенные в мае потери."Цены на нефть выросли, несмотря на слабость краткосрочных фундаментальных факторов", - отметили аналитики ANZ, подразумевая неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США, произошедшее в пиковый сезон спроса."Котировки растут на фоне склонности инвесторов к риску… спровоцированной данными, сигнализирующими о дальнейшем охлаждении рынка труда США", - пишут они.Растущие ожидания скорого снижения ключевой ставки ФРС спровоцировали укрепление склонности инвесторов к риску. Трейдеры видят 64%-ю вероятность начала смягчения в сентябре, тогда как месяцем ранее вероятность подобного сценария развития событий оценивалась как 50%, согласно CME FedWatch.Уменьшение стоимости заимствований может стать позитивным фактором для нефти, так как оно подстегнет спрос.В 12.30 по Гринвичу будет представлен индекс цен расходов на личное потребление (PCE), наиболее предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Этот отчет может прояснить перспективы процентных ставок в США.Предложение нефти на мировом рынке может сократиться под влиянием погодных условий в ближайшие недели. Обильные дожди способствовали уменьшению добычи нефти в Эквадоре на прошедшей неделе на 100 000 баррелей в день, согласно данным FGE Energy.Побережье Мексиканского залива, на долю которого приходится большая часть энергетической и экспортной инфраструктуры США, может пострадать от неблагоприятных погодных условий в ближайшие дни, по данным Национального центра по ураганам США.Восстановление маржинальности нефтепереработки также обеспечило поддержку рынкам. Маржа комплексной нефтепереработки в Сингапуре в июне по сравнению с маем выросла в среднем на 1 доллар, до 3,60 доллара за баррель.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти