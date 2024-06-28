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Цены на нефть стабилизировались после выхода данных по инфляции в США

Цены на нефть стабилизировались после выхода данных по инфляции в США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизировались после выхода данных по инфляции в США

Цены на нефть в пятницу стабилизировались после того, как ключевые данные по инфляции в США в мае в целом совпали с ожиданиями, что подогрело надежды на... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:32+0300

2024-06-28T17:32+0300

2024-06-28T17:32+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу стабилизировались после того, как ключевые данные по инфляции в США в мае в целом совпали с ожиданиями, что подогрело надежды на потенциальное начало снижения процентных ставок ФРС в этом году.По состоянию на 13.05 по Гринвичу августовские фьючерсы на нефть Brent, экспирация которых произойдет позднее в пятницу, выросли на 34 цента, или 0,4%, до 86,73 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на нефть Brent прибавили 0,39%, до 85,59 доллара.Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 32 цента, или 0,4%, до 82,06 доллара за баррель.Оба контракта выросли почти на 2% с начала недели и могут продемонстрировать повышение более чем на 6% по итогам месяца.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с маем предыдущего года вырос на 2,6%, как и ожидалось.Реакция на финансовых рынках была крайне сдержанной. По словам Харалампоса Писсуроса, старшего инвестиционного аналитика XM, для нефтяных трейдеров публикация этих данных прошла незаметно.Растущие ожидания скорого снижения ключевой ставки ФРС спровоцировали укрепление склонности инвесторов к риску. Трейдеры видят 64%-ю вероятность начала смягчения в сентябре, тогда как месяцем ранее вероятность подобного сценария развития событий оценивалась как 50%, согласно CME FedWatch.Уменьшение стоимости заимствований может стать позитивным фактором для нефти, так как оно подстегнет спрос."Цены на нефть в последнее время придерживаются наших оценок справедливой стоимости, указывая на базовую устойчивость фундаментальных показателей", – пояснил аналитик Barclays Амарприт Сингх.Barclays ожидает, что котировки Brent в ближайшие месяцы останутся около уровня 90 долларов за баррель.Согласно опросу Reuters, цены на нефть вряд ли сильно изменятся во второй половине 2024 года, поскольку опасения насчет спроса в Китае и перспектива увеличения поставок от ключевых производителей нивелируют геополитические риски.Как показал опрос, средняя цена нефти Brent в 2024 году составит 83,93 доллара, а WTI – 79,72 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти