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В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
В Государственную Думу внесли проект Федсобрания России, который приостанавливает участие страны в работе ПА ОБСЕ. Об этом заявил глава думского комитета по... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:32+0300
2024-06-28T15:38+0300
па обсе
леонид слуцкий
госдума
законопроект
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект Федсобрания России, который приостанавливает участие страны в работе ПА ОБСЕ. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Проект заявления обеих палат Федерального Собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму", - сказал он, добавив, что документ рассмотрят вместе с Совфедом 3 июля. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам депутата, ПА ОБСЕ превратилась в рупор "русофобствующих политиканов", которые вместо обсуждения вопросов обеспечения безопасности отрабатывают антироссийскую повестку США и НАТО. Он напомнил, что российские депутаты и сенаторы не один раз подвергались визовой дискриминации."Так было в Великобритании, Польше и - последний показательный случай - в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ", - пояснил Слуцкий. По его мнению, возможности для диалога исчерпаны, поэтому предлагается приостановить работу и выплаты взносов в ПА ОБСЕ. При этом Россия оставит за собой право изучить возможнеость возвращения, заключил депутат.
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па обсе, леонид слуцкий, госдума, законопроект
ПА ОБСЕ, Леонид Слуцкий, Госдума, законопроект
15:32 28.06.2024 (обновлено: 15:38 28.06.2024)
 
В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Слуцкий: в Госдуму внесен проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект Федсобрания России, который приостанавливает участие страны в работе ПА ОБСЕ. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Проект заявления обеих палат Федерального Собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму", - сказал он, добавив, что документ рассмотрят вместе с Совфедом 3 июля.
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По словам депутата, ПА ОБСЕ превратилась в рупор "русофобствующих политиканов", которые вместо обсуждения вопросов обеспечения безопасности отрабатывают антироссийскую повестку США и НАТО. Он напомнил, что российские депутаты и сенаторы не один раз подвергались визовой дискриминации.
"Так было в Великобритании, Польше и - последний показательный случай - в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ", - пояснил Слуцкий.
По его мнению, возможности для диалога исчерпаны, поэтому предлагается приостановить работу и выплаты взносов в ПА ОБСЕ. При этом Россия оставит за собой право изучить возможнеость возвращения, заключил депутат.
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ПА ОБСЕЛеонид СлуцкийГосдумазаконопроект
 
 
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