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Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной - 28.06.2024, ПРАЙМ
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной
Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:45+0300
2024-06-28T15:45+0300
2024-06-28T15:45+0300
па обсе
госдума
совфед
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального собранияюСоответствующий документ размещен в базе данных Госдумы."Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - сказано в тексте.Политики напомнили, что орган не обращает внимание на нарушения прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Парламентарии также выразили надежду, что здравомыслящие силы в ПА ОБСЕ проявият волю, необходимую для урегулирования кризиса на площадке.Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий накануне сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ.
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па обсе, госдума, совфед, федеральное собрание
ПА ОБСЕ, Госдума, Совфед, Федеральное собрание
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной
Госдума и Совфед считают обоснованным приостановить взносы России в бюджет ПА ОБСЕ
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального собранияю
Соответствующий документ размещен в базе данных Госдумы.
"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - сказано в тексте.
Политики напомнили, что орган не обращает внимание на нарушения прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Парламентарии также выразили надежду, что здравомыслящие силы в ПА ОБСЕ проявият волю, необходимую для урегулирования кризиса на площадке.
Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий накануне сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ.
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ