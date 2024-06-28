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Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной

Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной - 28.06.2024, ПРАЙМ

Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной

Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T15:45+0300

2024-06-28T15:45+0300

2024-06-28T15:45+0300

па обсе

госдума

совфед

федеральное собрание

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального собранияюСоответствующий документ размещен в базе данных Госдумы."Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - сказано в тексте.Политики напомнили, что орган не обращает внимание на нарушения прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Парламентарии также выразили надежду, что здравомыслящие силы в ПА ОБСЕ проявият волю, необходимую для урегулирования кризиса на площадке.Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий накануне сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ.

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па обсе, госдума, совфед, федеральное собрание