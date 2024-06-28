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Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной - 28.06.2024, ПРАЙМ
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной
Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:45+0300
2024-06-28T15:45+0300
па обсе
госдума
совфед
федеральное собрание
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального собранияюСоответствующий документ размещен в базе данных Госдумы."Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - сказано в тексте.Политики напомнили, что орган не обращает внимание на нарушения прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Парламентарии также выразили надежду, что здравомыслящие силы в ПА ОБСЕ проявият волю, необходимую для урегулирования кризиса на площадке.Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий накануне сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ.
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па обсе, госдума, совфед, федеральное собрание
ПА ОБСЕ, Госдума, Совфед, Федеральное собрание
15:45 28.06.2024
 
Палаты Федсобрания назвали приостановку взносов в ПА ОБСЕ обоснованной

Госдума и Совфед считают обоснованным приостановить взносы России в бюджет ПА ОБСЕ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОБСЕ
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Приостановка Россией выплаты взносов в бюджет ПА ОБСЕ обоснованна, считают депутаты и сенаторы. Об этом говорится в проекте заявления палат Федерального собранияю
Соответствующий документ размещен в базе данных Госдумы.
"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - сказано в тексте.
Политики напомнили, что орган не обращает внимание на нарушения прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Парламентарии также выразили надежду, что здравомыслящие силы в ПА ОБСЕ проявият волю, необходимую для урегулирования кризиса на площадке.
Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий накануне сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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ПА ОБСЕГосдумаСовфедФедеральное собрание
 
 
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