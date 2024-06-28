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Расходы пенсионеров вырастут в два раза, подсчитали эксперты - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Расходы пенсионеров вырастут в два раза, подсчитали эксперты
Расходы пенсионеров вырастут в два раза, подсчитали эксперты - 28.06.2024, ПРАЙМ
Расходы пенсионеров вырастут в два раза, подсчитали эксперты
Концепция "серебряной экономики", ориентированной на потребности пожилых людей, набирает популярность по всему миру. В России эта особенность тоже становится... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:12+0300
2024-06-28T12:07+0300
пенсионеры
расходы
сша
япония
китай
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Концепция "серебряной экономики", ориентированной на потребности пожилых людей, набирает популярность по всему миру. В России эта особенность тоже становится заметной, отмечает "Лента.ру".Средний возраст населения заметно растет в США, Японии и Китае. ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году число жителей старше 60 лет в мире удвоится и достигнет 2,1 миллиарда человек.Эксперты из Brookings Institution отмечают, что "серебряная" аудитория тратит больше, чем представители среднего возраста или молодежь. По прогнозам, к 2030 году расходы пенсионеров вырастут почти в два раза, достигнув 15 триллионов долларов. Заметнее всего эти процессы будут в Азии.По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,075 миллиона человек. При этом существенно замедлились темпы сокращения численности работающих пенсионеров.
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пенсионеры, расходы, сша, япония, китай
пенсионеры, расходы, США, ЯПОНИЯ, КИТАЙ
11:12 28.06.2024 (обновлено: 12:07 28.06.2024)
 
Расходы пенсионеров вырастут в два раза, подсчитали эксперты

Brookings Institution: расходы пенсионеров вырастут до 15 трлн долларов к 2030 г

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПенсионеры
Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Концепция "серебряной экономики", ориентированной на потребности пожилых людей, набирает популярность по всему миру. В России эта особенность тоже становится заметной, отмечает "Лента.ру".
Средний возраст населения заметно растет в США, Японии и Китае. ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году число жителей старше 60 лет в мире удвоится и достигнет 2,1 миллиарда человек.
Эксперты из Brookings Institution отмечают, что "серебряная" аудитория тратит больше, чем представители среднего возраста или молодежь. По прогнозам, к 2030 году расходы пенсионеров вырастут почти в два раза, достигнув 15 триллионов долларов. Заметнее всего эти процессы будут в Азии.
По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,075 миллиона человек. При этом существенно замедлились темпы сокращения численности работающих пенсионеров.
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пенсионерырасходыСШАЯПОНИЯКИТАЙ
 
 
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