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"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства
"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства
"Почта России" проведет допэмиссию в размере 65 миллионов акций в пользу государства, такое решение принято Росимуществом как единственным акционером компании,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T23:03+0300
2024-06-28T23:03+0300
2024-06-28T23:03+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Почта России" проведет допэмиссию в размере 65 миллионов акций в пользу государства, такое решение принято Росимуществом как единственным акционером компании, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации. "В связи с осуществлением Росимуществом … полномочий единственного акционера акционерного общества "Почта России", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив правительства Российской Федерации от 27 июня 2024 года № ДГ-П13-19720: увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях. Количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 штук", - сказано в сообщении. Акции будут размещены по закрытой подписке по цене 1 тысяча рублей за ценную бумагу. "Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций, – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - добавляется в сообщении. В 2021 году Центробанк регистрировал дополнительный выпуск акций АО "Почта России" в количестве 200 миллионов штук. Стоимость каждой ценной бумаги составляла 1 тысячу рублей.
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допэмиссия, государство
Экономика, допэмиссия, государство
"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства
"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства в размере 65 млн акций
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Почта России" проведет допэмиссию в размере 65 миллионов акций в пользу государства, такое решение принято Росимуществом как единственным акционером компании, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.
"В связи с осуществлением Росимуществом … полномочий единственного акционера акционерного общества "Почта России", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив правительства Российской Федерации от 27 июня 2024 года № ДГ-П13-19720: увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях. Количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 штук", - сказано в сообщении.
Акции будут размещены по закрытой подписке по цене 1 тысяча рублей за ценную бумагу. "Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций, – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - добавляется в сообщении.
В 2021 году Центробанк регистрировал дополнительный выпуск акций АО "Почта России" в количестве 200 миллионов штук. Стоимость каждой ценной бумаги составляла 1 тысячу рублей.
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