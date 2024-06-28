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"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства

"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства

"Почта России" проведет допэмиссию в размере 65 миллионов акций в пользу государства, такое решение принято Росимуществом как единственным акционером компании,... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T23:03+0300

2024-06-28T23:03+0300

2024-06-28T23:03+0300

экономика

допэмиссия

государство

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Почта России" проведет допэмиссию в размере 65 миллионов акций в пользу государства, такое решение принято Росимуществом как единственным акционером компании, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации. "В связи с осуществлением Росимуществом … полномочий единственного акционера акционерного общества "Почта России", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив правительства Российской Федерации от 27 июня 2024 года № ДГ-П13-19720: увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях. Количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 штук", - сказано в сообщении. Акции будут размещены по закрытой подписке по цене 1 тысяча рублей за ценную бумагу. "Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций, – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - добавляется в сообщении. В 2021 году Центробанк регистрировал дополнительный выпуск акций АО "Почта России" в количестве 200 миллионов штук. Стоимость каждой ценной бумаги составляла 1 тысячу рублей.

https://1prime.ru/20240626/perevody-849509603.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

допэмиссия, государство