https://1prime.ru/20240628/polsha-849580525.html
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией
Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt польский... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:00+0300
2024-06-28T16:00+0300
2024-06-28T16:01+0300
польша
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt польский генерал Вальдемар Скшипчак."В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенерал отметил, что процесс восстановления европейского военного потенциала должен был быть молниеносным, а он "еле-еле тащится". Кроме того, подчеркнул Скшипчак, у Европы нет войск, готовых к боевому применению. По словам военного, сейчас страны возлагают надежду на натовскую авиацию, при этом речь идет об американских ВВС. Генерал также назвал системную некомпетентность в Европе самой главной угрозой, так как все внимание страны уделяют количеству солдат, а не их качеству.""Мы в Европе продолжаем рассказывать, как мы успешно вооружаемся. Но, во-первых, европейским армиям нужна современная техника. Во-вторых, ей необходимо такое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну более 3-4 дней. В-третьих, у нас нет желающих идти служить в армию", - заключил Скшипчак.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240627/nato-849554914.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:0:2399:1799_1920x0_80_0_0_6e6bba0a3d4eb8b7e604894851402802.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, нато, россия
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией
Генерал Скшипчак: в Европе нет готовых к боевому применению войск
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt
польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой", - сказал он.
Генерал отметил, что процесс восстановления европейского военного потенциала должен был быть молниеносным, а он "еле-еле тащится". Кроме того, подчеркнул Скшипчак, у Европы нет войск, готовых к боевому применению.
По словам военного, сейчас страны возлагают надежду на натовскую авиацию, при этом речь идет об американских ВВС.
Генерал также назвал системную некомпетентность в Европе самой главной угрозой, так как все внимание страны уделяют количеству солдат, а не их качеству.
""Мы в Европе продолжаем рассказывать, как мы успешно вооружаемся. Но, во-первых, европейским армиям нужна современная техника. Во-вторых, ей необходимо такое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну более 3-4 дней. В-третьих, у нас нет желающих идти служить в армию", - заключил Скшипчак.
В НАТО заявили, что не считают альянс участником конфликта на Украине