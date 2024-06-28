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В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией
Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt польский... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:00+0300
2024-06-28T16:01+0300
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нато
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt польский генерал Вальдемар Скшипчак."В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенерал отметил, что процесс восстановления европейского военного потенциала должен был быть молниеносным, а он "еле-еле тащится". Кроме того, подчеркнул Скшипчак, у Европы нет войск, готовых к боевому применению. По словам военного, сейчас страны возлагают надежду на натовскую авиацию, при этом речь идет об американских ВВС. Генерал также назвал системную некомпетентность в Европе самой главной угрозой, так как все внимание страны уделяют количеству солдат, а не их качеству.""Мы в Европе продолжаем рассказывать, как мы успешно вооружаемся. Но, во-первых, европейским армиям нужна современная техника. Во-вторых, ей необходимо такое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну более 3-4 дней. В-третьих, у нас нет желающих идти служить в армию", - заключил Скшипчак.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, нато, россия
ПОЛЬША, НАТО, РОССИЯ
16:00 28.06.2024 (обновлено: 16:01 28.06.2024)
 
В Польше бьют тревогу: Европе нечем и некем сражаться с Россией

Генерал Скшипчак: в Европе нет готовых к боевому применению войск

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО из Европы запустили военные дела, войск, готовых к боевому применению, в регионе практически нет. Об этом рассказал изданию Fakt польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой", - сказал он.
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Генерал отметил, что процесс восстановления европейского военного потенциала должен был быть молниеносным, а он "еле-еле тащится". Кроме того, подчеркнул Скшипчак, у Европы нет войск, готовых к боевому применению.
По словам военного, сейчас страны возлагают надежду на натовскую авиацию, при этом речь идет об американских ВВС.
Генерал также назвал системную некомпетентность в Европе самой главной угрозой, так как все внимание страны уделяют количеству солдат, а не их качеству.
""Мы в Европе продолжаем рассказывать, как мы успешно вооружаемся. Но, во-первых, европейским армиям нужна современная техника. Во-вторых, ей необходимо такое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну более 3-4 дней. В-третьих, у нас нет желающих идти служить в армию", - заключил Скшипчак.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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