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После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - 28.06.2024, ПРАЙМ
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После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - 28.06.2024, ПРАЙМ
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:49+0300
2024-06-28T17:49+0300
происшествия
республика коми
пострадавшие
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В нем находились 195 пассажиров и 20 железнодорожных работников. Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали десять человек. РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849523390.html
республика коми
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республика коми, пострадавшие
Происшествия, республика Коми, пострадавшие
17:49 28.06.2024
 
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

Минздрав: после ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В нем находились 195 пассажиров и 20 железнодорожных работников.
Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали десять человек.
РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
26 июня, 19:40
 
Происшествияреспублика Комипострадавшие
 
 
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