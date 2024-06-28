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После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - 28.06.2024, ПРАЙМ
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:49+0300
2024-06-28T17:49+0300
2024-06-28T17:49+0300
происшествия
республика коми
пострадавшие
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В нем находились 195 пассажиров и 20 железнодорожных работников. Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали десять человек. РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849523390.html
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Происшествия, республика Коми, пострадавшие
После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
Минздрав: после ЧП с поездом в Коми в больницах остаются 14 пострадавших
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В нем находились 195 пассажиров и 20 железнодорожных работников.
Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали десять человек.
РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми