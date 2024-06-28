https://1prime.ru/20240628/postradavshie-849584859.html

После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших - 28.06.2024, ПРАЙМ

После схода поезда с рельсов в Коми в больницах остаются 14 пострадавших

После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:49+0300

2024-06-28T17:49+0300

2024-06-28T17:49+0300

происшествия

республика коми

пострадавшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849530503_0:0:464:261_1920x0_80_0_0_0241ee3041e5cee56fc16ed8d890e09d.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. После схода с рельсов поезда в республике Коми в медучреждениях находятся 14 пострадавших, в том числе четверо детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В нем находились 195 пассажиров и 20 железнодорожных работников. Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали десять человек. РЖД в пятницу сообщили, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, полностью восстановлено, все задержанные поезда вводятся в график.

https://1prime.ru/20240626/poezd-849523390.html

республика коми

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

республика коми, пострадавшие