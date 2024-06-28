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Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области
Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области - 28.06.2024, ПРАЙМ
Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области
В результате попадания беспилотника на нефтебазе в Тамбовской области возник пожар. В настоящий момент возгорание локализовано, жертв нет. Об этом сообщил в... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T06:41+0300
2024-06-28T06:47+0300
происшествия
тамбовская область
нефтебаза
пожар
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В результате попадания беспилотника на нефтебазе в Тамбовской области возник пожар. В настоящий момент возгорание локализовано, жертв нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров. В частности, в сообщении главы региона указывается: "Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован". Возгорание ликвидировали силами пожарной охраны нефтебазы и оперативно прибывших 11 пожарных расчетов.Жертв нет, подчеркнул Егоров и вместе с тем отметил, что до ближайшего населенного пункта три километра, и при необходимости жителей эвакуируют - для эвакуации все подготовлено.
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тамбовская область, нефтебаза, пожар
Происшествия, Тамбовская область, нефтебаза, пожар
06:41 28.06.2024 (обновлено: 06:47 28.06.2024)
 
Попадание БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Тамбовской области

Губернатор Егоров: на нефтебазе в Тамбовской области из-за БПЛА возник пожар

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан
© МЧС РФ
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В результате попадания беспилотника на нефтебазе в Тамбовской области возник пожар. В настоящий момент возгорание локализовано, жертв нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.
В частности, в сообщении главы региона указывается: "Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован".
Возгорание ликвидировали силами пожарной охраны нефтебазы и оперативно прибывших 11 пожарных расчетов.
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Жертв нет, подчеркнул Егоров и вместе с тем отметил, что до ближайшего населенного пункта три километра, и при необходимости жителей эвакуируют - для эвакуации все подготовлено.
 
ПроисшествияТамбовская областьнефтебазапожар
 
 
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