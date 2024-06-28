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Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания
Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания - 28.06.2024, ПРАЙМ
Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания
Собственницу здания во Фрязино, в котором произошел пожар, задержали, она дала признательные показания. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:38+0300
2024-06-28T11:38+0300
пожар
подмосковье
следственный комитет
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Собственницу здания во Фрязино, в котором произошел пожар, задержали, она дала признательные показания. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо последним данным, в результате пожара погибли шесть человек."В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязино (часть 3 статьи 238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания", - сказала Врадий.Согласно данным следствия жительница калуги в 2014 году вступила в наследство после смерти мужа, с того момента здание принадлежало ей. В 2019 году умершего собственника признали банкротом и в 2021 году здание было в ведении ООО "Исприн". Отмечается, что в руководстве фирмы были люди из близкого окружения женщины, так она смогла получать прибыль от сдачи в аренду помещений. Следствие подчеркнуло, что женщина, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" сдавали помещения, однако не обеспечили безопасность коммунальных услуг, за которые брали деньги. Как сообщила Врадий, подозреваемая написала явку с повинной, во всем созналась. Кроме того, представитель СК добавила, что после пожара следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.
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пожар, подмосковье, следственный комитет
пожар, ПОДМОСКОВЬЕ, Следственный комитет
11:38 28.06.2024
 
Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания

СК: задержана собственница сгоревшего во Фрязино административно-промышленного здания

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Собственницу здания во Фрязино, в котором произошел пожар, задержали, она дала признательные показания. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.
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По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек.
"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязино (часть 3 статьи 238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания", - сказала Врадий.
Согласно данным следствия жительница калуги в 2014 году вступила в наследство после смерти мужа, с того момента здание принадлежало ей. В 2019 году умершего собственника признали банкротом и в 2021 году здание было в ведении ООО "Исприн". Отмечается, что в руководстве фирмы были люди из близкого окружения женщины, так она смогла получать прибыль от сдачи в аренду помещений.
Следствие подчеркнуло, что женщина, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн" сдавали помещения, однако не обеспечили безопасность коммунальных услуг, за которые брали деньги.
Как сообщила Врадий, подозреваемая написала явку с повинной, во всем созналась.
Кроме того, представитель СК добавила, что после пожара следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.
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