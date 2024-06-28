https://1prime.ru/20240628/prankery-849589535.html

Российские пранкеры смогли позвонить главе ФРС США, сообщили СМИ

Российские пранкеры смогли позвонить главе ФРС США, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ

Российские пранкеры смогли позвонить главе ФРС США, сообщили СМИ

Российским пранкерам Вовану и Лексусу в прошлом году удалось добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом. Они... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T20:14+0300

2024-06-28T20:14+0300

2024-06-28T20:14+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российским пранкерам Вовану и Лексусу в прошлом году удалось добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом. Они представились Владимиром Зеленским. Перед звонком шла переписка с канцелярией Пауэлла с использованием "явно подозрительных" электронных адресов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на электронные письма и доклад о расследовании, проведенном американскими властями. Отмечается, что 10 января 2023 года помощник Пауэлла получил электронное письмо от человека, представившегося на тот момент замглавы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко. В документах есть описание, как пранкеры получили адрес помощника от одного из сотрудников Европейского центробанка (ЕЦБ): "Тимошенко" писал, что Зеленский хотел бы лично поговорить с Пауэллом по видеосвязи и обсудить общие проблемы и планы. По данным Bloomberg, "ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными.. Официальные правительственные аккаунты электронной почты обычно не находятся в доменах .net и .team, пояснило агентство. Оно выяснило, что помощник Пауэлла и "Тимошенко" договорились о звонке на 19 января, но его пришлось перенести из-за положительного теста на COVID-19 у главы ФРС на 24 число того же месяца. После беседы пранкеры написали помощнику Пауэлла и попросили контакты главы Минфина США Джанет Йеллен, которые были им предоставлены, пишет Bloomberg. Затем 10 февраля помощник Пауэлла решил написать в офис главы ЕЦБ Кристин Лагард с целью проверить информацию о письмах человека, представившегося Тимошенко. В офисе призвали к осторожности в ответ на это, объяснив, что настоящий Тимошенко ушел со своего поста 23 января, а также приложили ссылку на страницу о нем в "Википедии". По данным агентства, вскоре совет управляющих ФРС подал жалобу в управление генерального инспектора США. Управление провело расследование и опубликовало доклад в конце ноября 2023 года, в котором пришло к выводу, что пранкеры не просили "денег, бумаг или других ценных вещей" во время разговора, и что в целом ничего противозаконного не произошло.

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сша, фрс сша, джером пауэлл