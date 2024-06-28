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Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты - 28.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/protesty-849582396.html
Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты
Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты - 28.06.2024, ПРАЙМ
Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты
Молдавские аграрии обратились к премьеру Дорину Речану с требованием о срочной встрече, чтобы продлить процедуру лицензирования импорта зерновых и масличных... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:32+0300
2024-06-28T16:32+0300
экономика
молдавия
молдавские фермеры
протесты
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КИШИНЕВ, 28 июн - ПРАЙМ. Молдавские аграрии обратились к премьеру Дорину Речану с требованием о срочной встрече, чтобы продлить процедуру лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в противном случае они обещают выйти на протесты, сообщили журналистам в ассоциации "Сила фермеров". В октябре прошлого года власти Молдавии ввели лицензирование операций импорта зерновых в рамках действия режима ЧП. Соответствующий режим был отменен в декабре прошлого года, а ограничение на импорт зерновых действовало в Молдавии до марта. "Мы просим срочной встречи с премьер-министром Дорином Речаном и парламентской Комиссией по сельскому хозяйству для обсуждения темы продления контроля через лицензирование импорта зерновых и масличных культур из Украины", — говорится в распространенном для СМИ сообщении ассоциации. Представители Ассоциации уточняют, что продление этого инструмента контролируемого импорта жизненно важно для выживания мелких и средних фермеров из сел Молдавии. "В случае пренебрежения этим призывом к правительству и парламенту с целью как можно быстрее найти решение по защите местных фермеров от недобросовестной конкуренции с Украиной, мы оставляем за собой конституционное право на проведение массовых протестов", – добавили в ассоциации. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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молдавия, молдавские фермеры, протесты
Экономика, МОЛДАВИЯ, молдавские фермеры, протесты
16:32 28.06.2024
 
Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты

Молдавские фермеры обещали начать протесты, если премьер не встретится с ними

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 28 июн - ПРАЙМ. Молдавские аграрии обратились к премьеру Дорину Речану с требованием о срочной встрече, чтобы продлить процедуру лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в противном случае они обещают выйти на протесты, сообщили журналистам в ассоциации "Сила фермеров".
В октябре прошлого года власти Молдавии ввели лицензирование операций импорта зерновых в рамках действия режима ЧП. Соответствующий режим был отменен в декабре прошлого года, а ограничение на импорт зерновых действовало в Молдавии до марта.
"Мы просим срочной встречи с премьер-министром Дорином Речаном и парламентской Комиссией по сельскому хозяйству для обсуждения темы продления контроля через лицензирование импорта зерновых и масличных культур из Украины", — говорится в распространенном для СМИ сообщении ассоциации.
Представители Ассоциации уточняют, что продление этого инструмента контролируемого импорта жизненно важно для выживания мелких и средних фермеров из сел Молдавии.
"В случае пренебрежения этим призывом к правительству и парламенту с целью как можно быстрее найти решение по защите местных фермеров от недобросовестной конкуренции с Украиной, мы оставляем за собой конституционное право на проведение массовых протестов", – добавили в ассоциации.
В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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ЭкономикаМОЛДАВИЯмолдавские фермерыпротесты
 
 
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