https://1prime.ru/20240628/protesty-849582396.html

Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты

Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты - 28.06.2024, ПРАЙМ

Молдавские фермеры пообещали возобновить протесты

Молдавские аграрии обратились к премьеру Дорину Речану с требованием о срочной встрече, чтобы продлить процедуру лицензирования импорта зерновых и масличных... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:32+0300

2024-06-28T16:32+0300

2024-06-28T16:32+0300

экономика

молдавия

молдавские фермеры

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/73/842527359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77b834e8cbad781b6dca342dc18a30d2.jpg

КИШИНЕВ, 28 июн - ПРАЙМ. Молдавские аграрии обратились к премьеру Дорину Речану с требованием о срочной встрече, чтобы продлить процедуру лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в противном случае они обещают выйти на протесты, сообщили журналистам в ассоциации "Сила фермеров". В октябре прошлого года власти Молдавии ввели лицензирование операций импорта зерновых в рамках действия режима ЧП. Соответствующий режим был отменен в декабре прошлого года, а ограничение на импорт зерновых действовало в Молдавии до марта. "Мы просим срочной встречи с премьер-министром Дорином Речаном и парламентской Комиссией по сельскому хозяйству для обсуждения темы продления контроля через лицензирование импорта зерновых и масличных культур из Украины", — говорится в распространенном для СМИ сообщении ассоциации. Представители Ассоциации уточняют, что продление этого инструмента контролируемого импорта жизненно важно для выживания мелких и средних фермеров из сел Молдавии. "В случае пренебрежения этим призывом к правительству и парламенту с целью как можно быстрее найти решение по защите местных фермеров от недобросовестной конкуренции с Украиной, мы оставляем за собой конституционное право на проведение массовых протестов", – добавили в ассоциации. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

https://1prime.ru/20240627/moldaviya-849541159.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, молдавские фермеры, протесты