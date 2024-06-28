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Путин подписал указ о компенсации военным-контрактникам

Путин подписал указ о компенсации военным-контрактникам - 28.06.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о компенсации военным-контрактникам

Военные, проходящие службу по контракту, будут получать ежемесячную компенсационную выплату, сотетсвующий указ подписал президент России Владмир путин. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:29+0300

2024-06-28T14:29+0300

2024-06-28T14:29+0300

владимир путин

выплаты

указ президента рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военные, проходящие службу по контракту, будут получать ежемесячную компенсационную выплату, сотетсвующий указ подписал президент России Владмир путин.Как отмечается в документе, размещенном на портале правовой информации, речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года и принимают участие в спецоперации, а также получают пенсии за выслугу лет в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 г. Nº 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона Российской Федерации.Путин указал установить для таких лиц дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом индексации размера пенсии после приостановления ее выплаты.Кроме того, выплату получат военнослужащие, выведенные из состава воинских частей для восстановления боеспособности, направленные на обучение по военно-учетным специальностям, находящиеся на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признанные временно не годным к военной службе, направленные в служебные командировки из районов выполнения задач СВО для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта вооружения и военной техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих, граждан, в том числе, пребывавших в добровольческих формированиях.Путин также поручил определить порядок выплат в течение двух месяцев.

https://1prime.ru/20240628/samolet-849573805.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, выплаты, указ президента рф