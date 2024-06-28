https://1prime.ru/20240628/putin-849584998.html
Путин раскрыл, что определяет конкурентоспособность России
Путин раскрыл, что определяет конкурентоспособность России - 28.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, что определяет конкурентоспособность России
Уровень образования и применение достижений науки играют определяющую роль в конкурентоспособности всей России, заявил на встрече с выпускниками программы... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:55+0300
2024-06-28T17:55+0300
2024-06-28T17:55+0300
владимир путин
наука
образование
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Уровень образования и применение достижений науки играют определяющую роль в конкурентоспособности всей России, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент РФ Владимир Путин. По его словам, "от уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны" . Глава государства отметил, что наука и образование приобретают сегодня абсолютно материальное значение.
https://1prime.ru/20240628/samolet-849573805.html
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владимир путин, наука, образование
Владимир Путин, Наука, образование
Путин раскрыл, что определяет конкурентоспособность России
Путин: уровень образования и достижения в науке определяют конкурентоспособность России
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Уровень образования и применение достижений науки играют определяющую роль в конкурентоспособности всей России, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент РФ Владимир Путин.
По его словам, "от уровня образования, от умения использовать достижения науки в практической деятельности зависит конечный общий результат и конкурентоспособность страны" .
Глава государства отметил, что наука и образование приобретают сегодня абсолютно материальное значение.
Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете