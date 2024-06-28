https://1prime.ru/20240628/putin-849585428.html

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ

Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин

Предприниматель — это звучит гордо, в особенности в текущих условиях санкций, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T18:04+0300

2024-06-28T18:04+0300

2024-06-28T18:04+0300

экономика

россия

владимир путин

предприниматели

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - ПРАЙМ. Предприниматель — это звучит гордо, в особенности в текущих условиях санкций, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент России Владимир Путин."Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня — это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", — сказал он. Глава государства также напомнил, что ранее он тоже "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".

https://1prime.ru/20240628/putin-849584998.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, предприниматели