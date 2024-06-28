https://1prime.ru/20240628/putin-849585428.html
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
Предприниматель — это звучит гордо, в особенности в текущих условиях санкций, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:04+0300
2024-06-28T18:04+0300
2024-06-28T18:04+0300
экономика
россия
владимир путин
предприниматели
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - ПРАЙМ. Предприниматель — это звучит гордо, в особенности в текущих условиях санкций, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент России Владимир Путин."Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня — это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", — сказал он. Глава государства также напомнил, что ранее он тоже "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".
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россия, владимир путин, предприниматели
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, предприниматели
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
Путин: предприниматель - это звучит гордо, особенно в условиях санкций
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - ПРАЙМ. Предприниматель — это звучит гордо, в особенности в текущих условиях санкций, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент России Владимир Путин.
"Сейчас, в условиях санкционного режима, могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня — это звучит гордо. Тоже без иронии говорю", — сказал он.
Глава государства также напомнил, что ранее он тоже "стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности".
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