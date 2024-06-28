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Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/putin-849586597.html
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин
Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:29+0300
2024-06-28T18:29+0300
экономика
россия
бизнес
владимир путин
ушедшие компании
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС президент РФ Владимир Путин. "Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — сказал он.
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россия, бизнес, владимир путин, ушедшие компании
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, ушедшие компании
18:29 28.06.2024
 
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин

Путин: российский бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — сказал он.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
18:04
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесВладимир Путинушедшие компании
 
 
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