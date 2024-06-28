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Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин

Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ

Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин

Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T18:29+0300

2024-06-28T18:29+0300

2024-06-28T18:29+0300

экономика

россия

бизнес

владимир путин

ушедшие компании

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС президент РФ Владимир Путин. "Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — сказал он.

https://1prime.ru/20240628/putin-849585428.html

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