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Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин
Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:29+0300
2024-06-28T18:29+0300
2024-06-28T18:29+0300
экономика
россия
бизнес
владимир путин
ушедшие компании
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС президент РФ Владимир Путин. "Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — сказал он.
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россия, бизнес, владимир путин, ушедшие компании
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, ушедшие компании
Бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия, заявил Путин
Путин: российский бизнес не позволил развалить брошенные западные предприятия
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские предприниматели не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, а также "подхватили" их и начали развивать, заявил на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось. Все не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — сказал он.
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин