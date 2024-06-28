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Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет - 28.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет
Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет - 28.06.2024, ПРАЙМ
Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет
Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, что не сомневается в осуществлении планов по... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:51+0300
2024-06-28T18:51+0300
экономика
россия
владимир путин
авиастроение
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, что не сомневается в осуществлении планов по созданию в России широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. "Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", — сказал он .Глава государства добавил, что Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, причем такими компетенциями обладают только две-три страны в мире,.Он отметил, что двигатель большой тяги ПД-35 — "это не просто двигать с чуть большей тягой, это по новым параметрам качественно новый продукт". Путин добавил, что сделанные в России двигатели ПД-14 —это уже огромное достижение."Десятилетиями у нас не было ничего подобного. ПД-14 — замечательный двигатель, сделанный по-современному, с отличными данными", — заявил российский лидер.
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россия, владимир путин, авиастроение
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, авиастроение
18:51 28.06.2024
 
Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет

Путин: в России создадут широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, что не сомневается в осуществлении планов по созданию в России широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
"Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", — сказал он .
Глава государства добавил, что Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, причем такими компетенциями обладают только две-три страны в мире,.
Он отметил, что двигатель большой тяги ПД-35 — "это не просто двигать с чуть большей тягой, это по новым параметрам качественно новый продукт".
Путин добавил, что сделанные в России двигатели ПД-14 —это уже огромное достижение.
"Десятилетиями у нас не было ничего подобного. ПД-14 — замечательный двигатель, сделанный по-современному, с отличными данными", — заявил российский лидер.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
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