Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240628/rakety-849587708.html
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности - 28.06.2024, ПРАЙМ
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности
России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:13+0300
2024-06-28T19:13+0300
вооружения
россия
сша
ракеты
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348639_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_4167cb37c68f80d0cef9be96ef2f9205.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью реагирования на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ."В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал он.Глава государства предложил участникам совещания обсудить дальнейшие шаги России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Он напомнил, что несколько лет назад Вашингтон под надуманным предлогом вышел из данного договора и объявил о том, что будет производить такие ракетные системы."Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — отметил российский лидер.По его словам, на сегодняшний день США не только производят такие системы, но и привозят их на учения в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию", — сказал ПутинОн также добавил, что в настоящее время неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений.
https://1prime.ru/20240628/putin-849587206.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348639_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_bfa6e7b85d3043bd42909f373be763e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, ракеты, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, США, РАКЕТЫ, Владимир Путин
19:13 28.06.2024
 
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности

Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью реагирования на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал он.
Глава государства предложил участникам совещания обсудить дальнейшие шаги России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Он напомнил, что несколько лет назад Вашингтон под надуманным предлогом вышел из данного договора и объявил о том, что будет производить такие ракетные системы.
"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — отметил российский лидер.
По его словам, на сегодняшний день США не только производят такие системы, но и привозят их на учения в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию", — сказал Путин
Он также добавил, что в настоящее время неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет
18:51
 
ВооруженияРОССИЯСШАРАКЕТЫВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала