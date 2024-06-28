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Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности - 28.06.2024, ПРАЙМ
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности
России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:13+0300
2024-06-28T19:13+0300
2024-06-28T19:13+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью реагирования на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ."В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал он.Глава государства предложил участникам совещания обсудить дальнейшие шаги России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Он напомнил, что несколько лет назад Вашингтон под надуманным предлогом вышел из данного договора и объявил о том, что будет производить такие ракетные системы."Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — отметил российский лидер.По его словам, на сегодняшний день США не только производят такие системы, но и привозят их на учения в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию", — сказал ПутинОн также добавил, что в настоящее время неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений.
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россия, сша, ракеты, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, США, РАКЕТЫ, Владимир Путин
Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности
Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью реагирования на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал он.
Глава государства предложил участникам совещания обсудить дальнейшие шаги России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Он напомнил, что несколько лет назад Вашингтон под надуманным предлогом вышел из данного договора и объявил о том, что будет производить такие ракетные системы.
"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — отметил российский лидер.
По его словам, на сегодняшний день США не только производят такие системы, но и привозят их на учения в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию", — сказал Путин
Он также добавил, что в настоящее время неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений.
Путин выразил уверенность, что в РФ создадут дальнемагистральный самолет