https://1prime.ru/20240628/rakety-849587708.html

Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности

Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности - 28.06.2024, ПРАЙМ

Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности

России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:13+0300

2024-06-28T19:13+0300

2024-06-28T19:13+0300

вооружения

россия

сша

ракеты

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также принимать решения об их размещении с целью реагирования на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ."В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал он.Глава государства предложил участникам совещания обсудить дальнейшие шаги России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Он напомнил, что несколько лет назад Вашингтон под надуманным предлогом вышел из данного договора и объявил о том, что будет производить такие ракетные системы."Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — отметил российский лидер.По его словам, на сегодняшний день США не только производят такие системы, но и привозят их на учения в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию", — сказал ПутинОн также добавил, что в настоящее время неизвестно, вывезли ли США ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений.

https://1prime.ru/20240628/putin-849587206.html

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россия, сша, ракеты, владимир путин