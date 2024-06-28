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Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США

Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США

На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T08:40+0300

2024-06-28T08:40+0300

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экономика

сша

рецессия

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он. По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.

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сша, рецессия, экспертное мнение