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Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США
На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:40+0300
2024-06-28T08:40+0300
2024-06-28T08:41+0300
экономика
сша
рецессия
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он. По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
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сша, рецессия, экспертное мнение
Экономика, США, рецессия, экспертное мнение
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США
Инвестор Роджерс: в 2024-2025 годах в США начнется рецессия
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он.
США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок
По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.