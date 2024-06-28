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Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США - 28.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240628/retsessiya-849564400.html
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США
На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:40+0300
2024-06-28T08:41+0300
экономика
сша
рецессия
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он. По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
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сша, рецессия, экспертное мнение
Экономика, США, рецессия, экспертное мнение
08:40 28.06.2024 (обновлено: 08:41 28.06.2024)
 
Известный инвестор сообщил скором начале рецессии в США

Инвестор Роджерс: в 2024-2025 годах в США начнется рецессия

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На США надвигается рецессия, которая начнется в конце 2024 года или в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала", - сообщил он.
Помада - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок
21 июня, 10:49
По прогнозу Роджерса, экономика США перейдет в рецессию в конце текущего года или в 2025 году и существует риск того, что она начнется еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
 
ЭкономикаСШАрецессияэкспертное мнение
 
 
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