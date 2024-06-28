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"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой
"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой
"Аэрофлот" запускает на ряде собственных внутренних и международных рейсов услугу Sleep+ - выкуп нескольких кресел для комфортного сна, а компания предоставит... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:32+0300
2024-06-28T14:33+0300
сон
аэрофлот
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запускает на ряде собственных внутренних и международных рейсов услугу Sleep+ - выкуп нескольких кресел для комфортного сна, а компания предоставит матрас, простынь, подушку и плед, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. С июля 2023 года такая услуга доступна на рейсах из Москвы в Варадеро авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлота"). "Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Сервис позволяет выкупить для комфортного сна блок из 3-х кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса. В полете пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыня, подушка и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес", - говорится в сообщении. Воспользоваться услугой Sleep + возможно на международных рейсах "Аэрофлота" из Москвы и в обратном направлении в сообщении с городами: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх. На внутренних рейсах "Аэрофлота" услугу можно приобрести при полете в пункты Дальнего Востока: из Москвы и в обратном направлении - во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении - во Владивосток. Услуга Sleep + доступна при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылет, стоимость услуги начинается от 6800 рублей.
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4.7
96
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сон, аэрофлот
сон, Аэрофлот
14:32 28.06.2024 (обновлено: 14:33 28.06.2024)
 
"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой

"Аэрофлот" запускает на ряде своих рейсов услугу комфортного сна с матрасом и подушкой

© Unsplash/Jerry ZhangСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Jerry Zhang
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запускает на ряде собственных внутренних и международных рейсов услугу Sleep+ - выкуп нескольких кресел для комфортного сна, а компания предоставит матрас, простынь, подушку и плед, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
С июля 2023 года такая услуга доступна на рейсах из Москвы в Варадеро авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлота").
"Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Сервис позволяет выкупить для комфортного сна блок из 3-х кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса. В полете пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыня, подушка и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес", - говорится в сообщении.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран
Вчера, 21:35
Воспользоваться услугой Sleep + возможно на международных рейсах "Аэрофлота" из Москвы и в обратном направлении в сообщении с городами: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх.
На внутренних рейсах "Аэрофлота" услугу можно приобрести при полете в пункты Дальнего Востока: из Москвы и в обратном направлении - во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении - во Владивосток.
Услуга Sleep + доступна при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылет, стоимость услуги начинается от 6800 рублей.
 
сонАэрофлот
 
 
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