https://1prime.ru/20240628/reys-849576861.html

"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой

"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой

"Аэрофлот" запускает на ряде собственных внутренних и международных рейсов услугу Sleep+ - выкуп нескольких кресел для комфортного сна, а компания предоставит... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:32+0300

2024-06-28T14:32+0300

2024-06-28T14:33+0300

сон

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/28/841422846_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_4306509278104cb6a7b38461a4bda2b3.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" запускает на ряде собственных внутренних и международных рейсов услугу Sleep+ - выкуп нескольких кресел для комфортного сна, а компания предоставит матрас, простынь, подушку и плед, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. С июля 2023 года такая услуга доступна на рейсах из Москвы в Варадеро авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлота"). "Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Сервис позволяет выкупить для комфортного сна блок из 3-х кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса. В полете пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыня, подушка и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес", - говорится в сообщении. Воспользоваться услугой Sleep + возможно на международных рейсах "Аэрофлота" из Москвы и в обратном направлении в сообщении с городами: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх. На внутренних рейсах "Аэрофлота" услугу можно приобрести при полете в пункты Дальнего Востока: из Москвы и в обратном направлении - во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск; из Санкт-Петербурга и в обратном направлении - во Владивосток. Услуга Sleep + доступна при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылет, стоимость услуги начинается от 6800 рублей.

https://1prime.ru/20240627/iran-airtour--849558597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сон, аэрофлот