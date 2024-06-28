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Iran Aseman Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном
Iran Aseman Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном - 28.06.2024, ПРАЙМ
Iran Aseman Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном
Авиакомпания Iran Aseman Airlines открыла рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:51+0300
2024-06-28T19:51+0300
2024-06-28T19:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Iran Aseman Airlines открыла рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании Iran Aseman Airlines в Тегеран. Перевозчик будет выполнять перелеты из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Ирана планируются один раз в две недели по пятницам. "Аэропорт Пулково активно работает над увеличением въездного пассажиропотока в Санкт-Петербург. Запуск нового рейса позволит предоставить ещё больше опций для иранских путешественников. По итогам 2024 года ожидаем рост на 24%", – отметила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, слова которой приводятся в сообщении. Iran Aseman Airlines – пятый перевозчик, выполняющий рейсы из аэропорта "Пулково" в Тегеран. Всего из Санкт-Петербурга в Иран выполняется до 5 рейсов в неделю.
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Экономика, РОССИЯ, ИРАН, авиаперевозки
Iran Aseman Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном
Iran Aseman Airlines запустила рейсы Санкт-Петербург—Тегеран раз в две недели
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Iran Aseman Airlines открыла рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании Iran Aseman Airlines в Тегеран. Перевозчик будет выполнять перелеты из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Ирана планируются один раз в две недели по пятницам.
"Аэропорт Пулково активно работает над увеличением въездного пассажиропотока в Санкт-Петербург. Запуск нового рейса позволит предоставить ещё больше опций для иранских путешественников. По итогам 2024 года ожидаем рост на 24%", – отметила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, слова которой приводятся в сообщении.
Iran Aseman Airlines – пятый перевозчик, выполняющий рейсы из аэропорта "Пулково" в Тегеран. Всего из Санкт-Петербурга в Иран выполняется до 5 рейсов в неделю.
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