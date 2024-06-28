https://1prime.ru/20240628/rosneft-849590884.html

Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 28.06.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 29,01 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T21:25+0300

2024-06-28T21:25+0300

2024-06-28T21:25+0300

экономика

роснефть

дивиденды

совет директоров

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 29,01 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть", в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 29 рублей 01 копейка на одну размещенную акцию", - говорится в материалах. Датой, на которую определяются лица, имеющие право получить дивиденды, назначено 9 июля. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО по итогам 2023 года выросла на 47,2%, до 1,267 триллиона рублей. В декабре компания выплатила промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев прошлого года в размере 30,77 рубля на акцию. Кроме того, акционеры "Роснефти" по итогам годового собрания переизбрали совет директоров в полном составе.Так, в совете директоров остаются вице-премьер России Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.Переизбраны и все пять независимых директоров: председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи Мухаммед Бин Салех Аль-Сада (возглавлял предыдущий состав совета директоров "Роснефти"), академик Российской академии наук Александр Некипелов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, независимый директор Виктор Мартынов, глава Oil & Petroleum International Resources Педро А. Акино, мл. (Филиппины), управляющий директор Value Prolific Consulting Services (ValPro) Говинд Коттис Сатиш (Индия).Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.

https://1prime.ru/20240628/dividendy-849581882.html

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роснефть, дивиденды, совет директоров