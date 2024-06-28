https://1prime.ru/20240628/rossiya-849571819.html
Россия готовит новый "теневой флот", пишет Bloomberg
Россия готовит новый "теневой флот", пишет Bloomberg - 28.06.2024, ПРАЙМ
Россия готовит новый "теневой флот", пишет Bloomberg
Появились данные, что Россия намерена построить еще один "теневой флот", на этот раз для сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:06+0300
2024-06-28T12:06+0300
2024-06-28T12:09+0300
энергетика
россия
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флот
санкции против рф
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Появились данные, что Россия намерена построить еще один "теневой флот", на этот раз для сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, сославшись на базу данных по морским судам Equasis.Отмечается, что одним из свидетельств нового "теневого флота" стал переход восьми судов в собственность малоизвестной компании в Дубае. Кроме того, в базе данных Международной морской организации нет информации о страховщикак как минимум трех кораблей.Как подчеркивает Bloomberg, маневры напоминают появление нефтяного "теневого флота", на борьбу с которым направлен новый пакет санкций Евросоюза."Желание Москвы собрать новый "теневой флот" показывает, что санкции похожи на игру "Бей крота", - пишет агентство, - как только сеть по обходу ограничений запущена, Запад отслеживает ее".После этого сеть заменяется чем-то другим и "кошки-мышки" начинаются заново, заключает издание.
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россия, спг, флот, санкции против рф
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, флот, санкции против РФ
Россия готовит новый "теневой флот", пишет Bloomberg
Bloomberg рассказал о втором "теневом флоте" России после новых санкций
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Появились данные, что Россия намерена построить еще один "теневой флот", на этот раз для сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg
, сославшись на базу данных по морским судам Equasis.
Отмечается, что одним из свидетельств нового "теневого флота" стал переход восьми судов в собственность малоизвестной компании в Дубае. Кроме того, в базе данных Международной морской организации нет информации о страховщикак как минимум трех кораблей.
Как подчеркивает Bloomberg, маневры напоминают появление нефтяного "теневого флота", на борьбу с которым направлен новый пакет санкций Евросоюза.
"Желание Москвы собрать новый "теневой флот" показывает, что санкции похожи на игру "Бей крота", - пишет агентство, - как только сеть по обходу ограничений запущена, Запад отслеживает ее".
После этого сеть заменяется чем-то другим и "кошки-мышки" начинаются заново, заключает издание.
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России