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Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг

Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг - 28.06.2024, ПРАЙМ

Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг

Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:04+0300

2024-06-28T13:04+0300

2024-06-28T13:05+0300

фатф

россия

росфинмониторинг

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года. "23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года", - сказано в сообщении. В Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем. "Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен", - добавили в Росфинмониторинге.

https://1prime.ru/20240611/rossiya-849076998.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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