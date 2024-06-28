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Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг
Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг - 28.06.2024, ПРАЙМ
Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг
Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:04+0300
2024-06-28T13:05+0300
фатф
россия
росфинмониторинг
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года. "23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года", - сказано в сообщении. В Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем. "Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен", - добавили в Росфинмониторинге.
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фатф, россия, росфинмониторинг
ФАТФ, РОССИЯ, Росфинмониторинг
13:04 28.06.2024 (обновлено: 13:05 28.06.2024)
 
Членство России в ФАТФ еще приостановлено, заявил Росфинмониторинг

Росфинмониторинг: статус России в ФАТФ не изменился, членство все еще приостановлено

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре.
Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года.
"23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года", - сказано в сообщении.
В Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем.
"Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен", - добавили в Росфинмониторинге.
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ФАТФРОССИЯРосфинмониторинг
 
 
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