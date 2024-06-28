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Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка - 28.06.2024, ПРАЙМ
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Россельхозбанка (РСХБ) взыскала с крупного европейского депозитария... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:24+0300
2024-06-28T13:24+0300
суд
россельхозбанк
euroclear
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Россельхозбанка (РСХБ) взыскала с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков (в сумме – более 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) ущерба. Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобы истца и ответчика на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск РСХБ частично. В решении говорится, что РСХБ является держателем облигаций иностранных эмитентов, учитывающихся на счетах российского депозитария "Национальный расчетный депозитарий", открытых в Euroclear Bank. Эмитенты выплатили истцу на его счета в НРД купонные доходы в размере около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков, однако эти деньги Россельхозбанку не поступили, так как счета НРД в европейском депозитарии были заблокированы из-за санкций. Истец заявил требование о взыскании ущерба в размере замороженного ответчиком купонного дохода, которое суд удовлетворил. Кроме того, РСХБ просил взыскать с Euroclear Bank более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков упущенной выгоды. Эти деньги истец, по его мнению, мог бы получить, если бы разместил под проценты замороженный купонный доход. В этой части суд требования отклонил. Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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суд, россельхозбанк, euroclear
суд, Россельхозбанк, Euroclear
13:24 28.06.2024
 
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка

Апелляция утвердила взыскание 1,4 млрд руб с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Россельхозбанка (РСХБ) взыскала с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков (в сумме – более 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) ущерба.
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобы истца и ответчика на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск РСХБ частично.
В решении говорится, что РСХБ является держателем облигаций иностранных эмитентов, учитывающихся на счетах российского депозитария "Национальный расчетный депозитарий", открытых в Euroclear Bank. Эмитенты выплатили истцу на его счета в НРД купонные доходы в размере около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков, однако эти деньги Россельхозбанку не поступили, так как счета НРД в европейском депозитарии были заблокированы из-за санкций.
Истец заявил требование о взыскании ущерба в размере замороженного ответчиком купонного дохода, которое суд удовлетворил. Кроме того, РСХБ просил взыскать с Euroclear Bank более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков упущенной выгоды. Эти деньги истец, по его мнению, мог бы получить, если бы разместил под проценты замороженный купонный доход. В этой части суд требования отклонил.
Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
 
судРоссельхозбанкEuroclear
 
 
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