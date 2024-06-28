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Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными
Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными - 28.06.2024, ПРАЙМ
Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными
Курс рубля к юаню в пятницу преимущественно снижается - в последний день уплаты июньских налогов и перед выходными, следует из данных Московской биржи. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:17+0300
2024-06-28T17:18+0300
рубль
иностранная валюта
юань
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в пятницу преимущественно снижается - в последний день уплаты июньских налогов и перед выходными, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 18 копеек, до 11,7 рубля. Рост составляет 1,5%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 167,1 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю четверга.Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,68 рубля (+1,13%).РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮКурс рубля в пятницу преимущественно теряет против юаня на Мосбирже, хотя попытки продолжить укрепление после двух дней роста отмечались в первой половине сессии. В последний день июньских выплат налогов спрос на рубли сократился. Приближение выходных также подталкивает игроков нарастить валютные позиции."Налоговый период заканчивается, пик фискальных платежей приходится на сегодняшний день. Поэтому уже должно было начаться более или менее устойчивое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Стоимость нефти к 17.06 мск повышалась на 0,4%, до 85,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 105,9 пункта.ПРОГНОЗЫНа следующей неделе после завершения июньских налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению, полагает Максим Федосов из УК "Первая"."Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 рублей. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России с 11,8 миллиарда рублей в эквиваленте до 8,4 миллиарда", - добавляет он.Поддержку рублю может оказывать сохранение серьезных проблем с импортом, в том числе с международными платежами за него из-за санкций и геополитики, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Правда, эти же причины ограничивают и экспорт в количественном выражении, что в более долгосрочной перспективе способно сокращать поступление иностранной валюты в страну. В то же время импорт может постепенно восстанавливаться по мере нахождения компаниями альтернативных товарно-денежных каналов внешней торговли", - рассуждает он.
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Дмитрий Майоров
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рубль, иностранная валюта, юань
рубль, иностранная валюта, юань
17:17 28.06.2024 (обновлено: 17:18 28.06.2024)
 
Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными

Рубль после двух дней роста все же теряет к юаню перед выходными

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком юаня
Электронное табло со знаком юаня - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в пятницу преимущественно снижается - в последний день уплаты июньских налогов и перед выходными, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 18 копеек, до 11,7 рубля. Рост составляет 1,5%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 167,1 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю четверга.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,68 рубля (+1,13%).
РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮ
Курс рубля в пятницу преимущественно теряет против юаня на Мосбирже, хотя попытки продолжить укрепление после двух дней роста отмечались в первой половине сессии. В последний день июньских выплат налогов спрос на рубли сократился. Приближение выходных также подталкивает игроков нарастить валютные позиции.
"Налоговый период заканчивается, пик фискальных платежей приходится на сегодняшний день. Поэтому уже должно было начаться более или менее устойчивое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.06 мск повышалась на 0,4%, до 85,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 105,9 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На следующей неделе после завершения июньских налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению, полагает Максим Федосов из УК "Первая".
"Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 рублей. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России с 11,8 миллиарда рублей в эквиваленте до 8,4 миллиарда", - добавляет он.
Поддержку рублю может оказывать сохранение серьезных проблем с импортом, в том числе с международными платежами за него из-за санкций и геополитики, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Правда, эти же причины ограничивают и экспорт в количественном выражении, что в более долгосрочной перспективе способно сокращать поступление иностранной валюты в страну. В то же время импорт может постепенно восстанавливаться по мере нахождения компаниями альтернативных товарно-денежных каналов внешней торговли", - рассуждает он.
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