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Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов

Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов - 28.06.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов

Рубль в пятницу упал к юаню: китайская валюта выросла на 21 копейку, при этом за месяц она снизилась на 66 копеек, следует из данных Московской биржи. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T20:35+0300

2024-06-28T20:35+0300

2024-06-28T20:35+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Рубль в пятницу упал к юаню: китайская валюта выросла на 21 копейку, при этом за месяц она снизилась на 66 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 21 копейку, до 11,73 рубля. За июнь юань упал на 66 копеек. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 20.10 мск дешевеет на 0,3%, до 85 долларов за баррель. РУБЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС ЗА ИЮНЬ Курс рубля в пятницу снизился к юаню, однако по итогам месяца он вырос. В целом в течение месяца китайская валюта торговалась в диапазоне 10,85-12,49 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 175 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "На текущей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против Мосбиржи", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" отмечает, что в пятницу на межбанковском рынке российский рубль снижался. Судя по всему, пик налоговых платежей прошел, и это снизило ажиотаж в отношении российской валюты, добавляет эксперт. ПРОГНОЗЫ "Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 85-88 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,5-12,5 рубля. Баланс факторов должен постепенно смещаться в пользу инвалют. Налоговый период остается позади, а финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов. В частности, был смягчен норматив по продаже экспортной выручки", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что с 1 июля ЦБ примерно на треть – до 8,4 миллиарда рублей – сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Тем не менее, пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, в рубле может сохраняться повышенная волатильность. "На следующей неделе после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 руб. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России", - считает Федосов из УК "Первая". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,7-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88,5 рублей, евро - в коридоре 91-94 рубля, прогнозирует аналитик.

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рубль, юань, мосбиржа