Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/rubl-849589815.html
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов - 28.06.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов
Рубль в пятницу упал к юаню: китайская валюта выросла на 21 копейку, при этом за месяц она снизилась на 66 копеек, следует из данных Московской биржи. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T20:35+0300
2024-06-28T20:35+0300
экономика
рубль
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Рубль в пятницу упал к юаню: китайская валюта выросла на 21 копейку, при этом за месяц она снизилась на 66 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 21 копейку, до 11,73 рубля. За июнь юань упал на 66 копеек. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 20.10 мск дешевеет на 0,3%, до 85 долларов за баррель. РУБЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС ЗА ИЮНЬ Курс рубля в пятницу снизился к юаню, однако по итогам месяца он вырос. В целом в течение месяца китайская валюта торговалась в диапазоне 10,85-12,49 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 175 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "На текущей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против Мосбиржи", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" отмечает, что в пятницу на межбанковском рынке российский рубль снижался. Судя по всему, пик налоговых платежей прошел, и это снизило ажиотаж в отношении российской валюты, добавляет эксперт. ПРОГНОЗЫ "Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 85-88 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,5-12,5 рубля. Баланс факторов должен постепенно смещаться в пользу инвалют. Налоговый период остается позади, а финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов. В частности, был смягчен норматив по продаже экспортной выручки", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что с 1 июля ЦБ примерно на треть – до 8,4 миллиарда рублей – сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Тем не менее, пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, в рубле может сохраняться повышенная волатильность. "На следующей неделе после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 руб. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России", - считает Федосов из УК "Первая". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,7-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88,5 рублей, евро - в коридоре 91-94 рубля, прогнозирует аналитик.
https://1prime.ru/20240628/torgi-849588220.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, юань, мосбиржа
Экономика, рубль, юань, Мосбиржа
20:35 28.06.2024
 
Курс рубля к юаню снизился по итогам пятничных торгов

Рубль по итогам торгов пятницы на Мосбирже снизился к юаню на 21 копейку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Рубль в пятницу упал к юаню: китайская валюта выросла на 21 копейку, при этом за месяц она снизилась на 66 копеек, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 21 копейку, до 11,73 рубля. За июнь юань упал на 66 копеек.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 20.10 мск дешевеет на 0,3%, до 85 долларов за баррель.

РУБЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС ЗА ИЮНЬ

Курс рубля в пятницу снизился к юаню, однако по итогам месяца он вырос. В целом в течение месяца китайская валюта торговалась в диапазоне 10,85-12,49 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 175 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"На текущей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против Мосбиржи", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" отмечает, что в пятницу на межбанковском рынке российский рубль снижался. Судя по всему, пик налоговых платежей прошел, и это снизило ажиотаж в отношении российской валюты, добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 85-88 рублей, по биржевому курсу юаня – 11,5-12,5 рубля. Баланс факторов должен постепенно смещаться в пользу инвалют. Налоговый период остается позади, а финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов. В частности, был смягчен норматив по продаже экспортной выручки", - полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что с 1 июля ЦБ примерно на треть – до 8,4 миллиарда рублей – сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Тем не менее, пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, в рубле может сохраняться повышенная волатильность.
"На следующей неделе после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 руб. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России", - считает Федосов из УК "Первая".
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в понедельник будет диапазон 11,7-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88,5 рублей, евро - в коридоре 91-94 рубля, прогнозирует аналитик.
Котировки, сток
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы небольшим ростом
19:34
 
ЭкономикарубльюаньМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала