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Туда-обратно: рынок "ходит" между плюсом и минусом

Туда-обратно: рынок "ходит" между плюсом и минусом - 28.06.2024, ПРАЙМ

Туда-обратно: рынок "ходит" между плюсом и минусом

Российский рынок акций в пятницу днем незначительно меняется относительно уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:18+0300

2024-06-28T16:18+0300

2024-06-28T16:19+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем незначительно меняется относительно уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.05 мск повышается на 0,08%, до 3152,91 пункта. В последние часы индекс Мосбиржи держится в районе предыдущего закрытия, переходя из плюса в минус и обратно. Большую часть дня он провел в коридоре 3141,37 - 3165,31 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,39%, до 85,59 доллара за баррель. "Российский рынок акций на старте торгов совершил рывок вверх и в очередной раз обновил недельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции, выйдя в небольшой минус. Давление на индекс Мосбиржи оказало резкое восстановление рубля после еще более стремительного ослабления, которое произошло в самом начале торгов", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". Неспособность курса российской валюты вернуться на более низкие экономически справедливые уровни со временем усиливает негативный эффект для финансовых показателей экспортеров, добавляет эксперт. Владимир Чернов из Freedom Finance Global отмечает, что среди позитивных драйверов для отечественных площадок можно выделить рост цен на нефть и укрепление доллара, способствующие повышению доходов экспортеров, в особенности нефтяников. "Ранее на этой неделе на дневном графике индекса Мосбиржи был сломлен краткосрочный нисходящий тренд, в силу чего у индекса появился импульс к дальнейшему отскоку в краткосрочной перспективе. Внешний фон для торгов в РФ складывается неплохой, под конец недели на мировых площадках преобладают покупательные настроения", - говорит Зарина Саидова из "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции растут на 3,24%, префы - на 1,12%), акции "Новатэка" (+2,69%), префы "Башнефти" (+2,05%), акции "Совкомфлота" (+1,29%), "Ренессанса"(+0,89%) , АФК "Система" (+0,78%), "Русснефти" (+0,77%), "Ависмы" (+0,6%). Владимир Чернов из Freedom Finance Global отмечает, что сегодня состоялось ГОСА "Сургутнефтегаза", участники которого утвердили дивиденды в объеме 12,29 рубля и 0,85 рубля на привилегированную и обыкновенную акцию соответственно. Доходность по префам составит 18% годовых, закрытие реестра на получение выплат состоится 18 июля. В лидерах снижения капитализации – бумаги "Глобалтранса" (-2,71%), ЦИАНа (-2,35%), "Селигдара" (-1,78%), МКБ (-1,75%), ТМК (-1,39%), ДЭК (-1,20), ПИКа (-1,12%), МТС (-0,96%) и компании "Черкизово" (-0,82%). ПРОГНОЗЫ "Дополнительное давление на наш рынок может оказывать фактор пятницы, когда многие воздерживаются от активности или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Если подобные опасения не оправдаются, в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, а рубль не ускорит укрепление, индекс Мосбиржи способен продолжить двигаться в район двухнедельного максимума 3222 пункта", - говорит Бабин из "БКС Мир Инвестиций". Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует, что индекс Мосбиржи на закрытии будет находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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