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Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете
Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете - 28.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете
Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:06+0300
2024-06-28T13:06+0300
владимир путин
россия
белоруссия
самолет
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил Владимир Путин.Российский лидер также отметил, что две страны реализуют целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств.Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил ранее главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах Андрей Тучин. По его словам, самолеты-аналоги, производимые в других странах, стоят на рынке от 5,5 миллиона до 8 миллионов долларов.
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владимир путин, россия, белоруссия, самолет
Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, самолет
13:06 28.06.2024
 
Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете

Путин: заводы РФ и Белоруссии разрабатывают лёгкий многоцелевой самолёт

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил Владимир Путин.
Российский лидер также отметил, что две страны реализуют целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств.
Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил ранее главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах Андрей Тучин. По его словам, самолеты-аналоги, производимые в других странах, стоят на рынке от 5,5 миллиона до 8 миллионов долларов.
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