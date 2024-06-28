https://1prime.ru/20240628/samolet-849573805.html

Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете

Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете - 28.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о новом российско-белорусском самолете

Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:06+0300

2024-06-28T13:06+0300

2024-06-28T13:06+0300

владимир путин

россия

белоруссия

самолет

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил Владимир Путин.Российский лидер также отметил, что две страны реализуют целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств.Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил ранее главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах Андрей Тучин. По его словам, самолеты-аналоги, производимые в других странах, стоят на рынке от 5,5 миллиона до 8 миллионов долларов.

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белоруссия

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владимир путин, россия, белоруссия, самолет