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В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России
В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России
Лидеры Европейского союза призвали создать новый антироссийский санкционный режим за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", следует из документа по... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:20+0300
2024-06-28T10:20+0300
политика
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза призвали создать новый антироссийский санкционный режим за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", следует из документа по итогам прошедшего в Брюсселе саммита. "В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", - сказано в тексте.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не терпит вмешательства в дела других государств, сама никогда не вмешивается.Недавно ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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санкции против рф, россия, ес
Политика, санкции против РФ, РОССИЯ, ЕС
10:20 28.06.2024
 
В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России

Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против РФ за якобы "дестабилизирующие действия"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза призвали создать новый антироссийский санкционный режим за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", следует из документа по итогам прошедшего в Брюсселе саммита.
"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", - сказано в тексте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не терпит вмешательства в дела других государств, сама никогда не вмешивается.
Недавно ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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