https://1prime.ru/20240628/sanktsii-849577969.html

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера"

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" - 28.06.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера"

Евросоюз повторно расширил перечень персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:54+0300

2024-06-28T14:54+0300

2024-06-28T14:55+0300

ес

санкции против рф

"трансконтейнер"

трансконтейнер

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Евросоюз повторно расширил перечень персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС документа.Ограничительные меры вступили в силу одновременно с публикацией. Очередные рестрикции коснулись самого большого российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" и его главы Михаила Концерева. Под ограничения также попал Дмитрий Белоглазов, а также его компания "Титул". В список добавлены также АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".Компания оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг: предоставление в аренду вагонов и контейнеров, оказание услуг по перевозке грузов в специализированных контейнерах и прочее. В общей сложности с февраля 2022- го под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций.

https://1prime.ru/20240628/sanktsii-849567311.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, "трансконтейнер", трансконтейнер