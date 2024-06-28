https://1prime.ru/20240628/sanktsii-849577969.html
ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера"
ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера"
Евросоюз повторно расширил перечень персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:54+0300
2024-06-28T14:54+0300
2024-06-28T14:55+0300
ес
санкции против рф
"трансконтейнер"
трансконтейнер
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Евросоюз повторно расширил перечень персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС документа.Ограничительные меры вступили в силу одновременно с публикацией. Очередные рестрикции коснулись самого большого российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" и его главы Михаила Концерева. Под ограничения также попал Дмитрий Белоглазов, а также его компания "Титул". В список добавлены также АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".Компания оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг: предоставление в аренду вагонов и контейнеров, оказание услуг по перевозке грузов в специализированных контейнерах и прочее. В общей сложности с февраля 2022- го под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций.
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ес, санкции против рф, "трансконтейнер", трансконтейнер
ЕС, санкции против РФ, "Трансконтейнер", Трансконтейнер
ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера"
ЕС расширил списки санкций против РФ, добавлены 2 человека и 4 организации
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Евросоюз повторно расширил перечень персональных санкций против России по Украине, добавлены два физлица и четыре организации, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС документа.
Ограничительные меры вступили в силу одновременно с публикацией. Очередные рестрикции коснулись самого большого российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" и его главы Михаила Концерева. Под ограничения также попал Дмитрий Белоглазов, а также его компания "Титул". В список добавлены также АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".
Компания оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг: предоставление в аренду вагонов и контейнеров, оказание услуг по перевозке грузов в специализированных контейнерах и прочее.
В общей сложности с февраля 2022- го под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций.
В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России