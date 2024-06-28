https://1prime.ru/20240628/sevastopol-849579176.html
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:17+0300
2024-06-28T15:17+0300
2024-06-28T15:17+0300
севастополь
михаил развожаев
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/39/840503937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c8e07a8ebe40409cc45fee501884e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил Развожаев. "Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу", - сказал он.По словам губернатора, за невыполнение указа юридическим лицам грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей, физлицам - три-пять тысяч рублей, а должностным лицам - 10-50 тысяч рублей. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
https://1prime.ru/20240627/sevastopol-849534051.html
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/39/840503937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48c3dc7d1a387498fb7019ca42d374c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, штраф
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, штраф
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
Развожаев: в Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил Развожаев.
"Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу", - сказал он.
По словам губернатора, за невыполнение указа юридическим лицам грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей, физлицам - три-пять тысяч рублей, а должностным лицам - 10-50 тысяч рублей.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
В США назвали обстрел пляжа в Севастополе актом войны