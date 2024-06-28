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В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах - 28.06.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:17+0300
2024-06-28T15:17+0300
севастополь
михаил развожаев
штраф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил Развожаев. "Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу", - сказал он.По словам губернатора, за невыполнение указа юридическим лицам грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей, физлицам - три-пять тысяч рублей, а должностным лицам - 10-50 тысяч рублей. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
https://1prime.ru/20240627/sevastopol-849534051.html
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севастополь, михаил развожаев, штраф
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, штраф
15:17 28.06.2024
 
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах

Развожаев: в Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться при тревоге в частных объектах

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Штраф за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах введут в Севастополе, заявил на заседании правительства губернатор города Михаил Развожаев.
"Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу", - сказал он.
По словам губернатора, за невыполнение указа юридическим лицам грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей, физлицам - три-пять тысяч рублей, а должностным лицам - 10-50 тысяч рублей.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
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