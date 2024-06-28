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Шольц сделал неожиданное признание о договоре с Китаем, пишет Reuters
Шольц сделал неожиданное признание о договоре с Китаем, пишет Reuters - 28.06.2024, ПРАЙМ
Шольц сделал неожиданное признание о договоре с Китаем, пишет Reuters
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал собственного министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:23+0300
2024-06-28T16:23+0300
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БЕРЛИН, 28 июн - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал собственного министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими коллегами соглашение о намерениях по обмену данными, об этом Шольц сообщил в ночь на пятницу на пресс-конференции по завершению саммита в ЕС, пишет агентство Reuters. На этой неделе Виссинг (член партии СвДП, Свободная демократическая партия) подписал в Пекине меморандум о намерениях с китайским правительством, который должен привести к решению проблемы трансграничной передачи данных. "Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло", - цитирует агентство канцлера. По данным издания Handelsblatt, действия Виссинга подверглись также критике со стороны Министерства экономики, внутренних и иностранных дел. Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год. Одним из ключевых разногласий согласования проекта бюджета стал вопрос о наращивании расходов: так, министр финансов Кристиан Линднер из СвДП выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза".
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олаф шольц, китай, германия
Олаф Шольц, Экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
Шольц сделал неожиданное признание о договоре с Китаем, пишет Reuters
Reuters: Шольц признал, что без его ведома было подписано соглашение с КНР
БЕРЛИН, 28 июн - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал собственного министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими коллегами соглашение о намерениях по обмену данными, об этом Шольц сообщил в ночь на пятницу на пресс-конференции по завершению саммита в ЕС, пишет агентство Reuters.
На этой неделе Виссинг (член партии СвДП, Свободная демократическая партия) подписал в Пекине меморандум о намерениях с китайским правительством, который должен привести к решению проблемы трансграничной передачи данных.
"Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло", - цитирует агентство канцлера. По данным издания Handelsblatt, действия Виссинга подверглись также критике со стороны Министерства экономики, внутренних и иностранных дел.
Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год. Одним из ключевых разногласий согласования проекта бюджета стал вопрос о наращивании расходов: так, министр финансов Кристиан Линднер из СвДП выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза".
Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС