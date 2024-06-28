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В Турции раскрыли, как Запад поможет России укрепить ШОС
В Турции раскрыли, как Запад поможет России укрепить ШОС - 28.06.2024, ПРАЙМ
В Турции раскрыли, как Запад поможет России укрепить ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:04+0300
2024-06-28T09:04+0300
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АНКАРА, 28 июн – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Я рассматриваю повторное проведение саммита в Астане как очень ценное событие. Астанинский саммит - это инициатива, способная решить все проблемы в переднеазиатской географии. Процесс использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России и Евразии закончится с укреплением таких инициатив, как саммит в Астане", - заявил политик. ШОС- международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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шос, турция, россия, запад
Политика, ШОС, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД
В Турции раскрыли, как Запад поможет России укрепить ШОС
Турецкий политик Топкурулу: использование Западом Украины против России укрепит ШОС
АНКАРА, 28 июн – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Я рассматриваю повторное проведение саммита в Астане как очень ценное событие. Астанинский саммит - это инициатива, способная решить все проблемы в переднеазиатской географии. Процесс использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России и Евразии закончится с укреплением таких инициатив, как саммит в Астане", - заявил политик.
ШОС- международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Белоруссия вступит в ШОС в июле, сообщил генсек организации