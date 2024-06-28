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В Севастополе ввели штрафы за недопуск в частные объекты при тревоге

В Севастополе ввели штрафы за недопуск в частные объекты при тревоге - 28.06.2024, ПРАЙМ

В Севастополе ввели штрафы за недопуск в частные объекты при тревоге

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, который предусматривает ответственность за недопуск людей во время воздушной тревоги в капитальные... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T21:57+0300

2024-06-28T21:57+0300

2024-06-28T22:01+0300

россия

севастополь

штраф

воздушная тревога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, который предусматривает ответственность за недопуск людей во время воздушной тревоги в капитальные строения различной формы собственности. Положения документа вступят в силу через десять дней после его опубликования. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. "Михаил Развожаев подписал указ о свободном допуске людей в капитальные объекты всех форм собственности во время воздушной тревоги... при сигналах "Внимание всем! Воздушная тревога!", а также "Баллистика!" (предприниматели и собственники – ред.) обязаны предоставлять гражданам доступ в объекты капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) ...для кратковременного укрытия от поражающих элементов при обстрелах со стороны вооружённых формирований Украины и (или) действиях террористической направленности, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями", — сказано в сообщении на сайте правительства города. Согласно положениям документа, физических лиц будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом действие указа не распространяется на жилье в многоквартирных домах, домовладения, военные и специальные объекты, режимные объекты, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики, объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, дошкольные образовательные организации, а также общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в период учебно-воспитательного процесса, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стационарные учреждения социального обслуживания, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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севастополь

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россия, севастополь, штраф, воздушная тревога