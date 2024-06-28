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Экономист призвал спасти Украину от США - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Экономист призвал спасти Украину от США
Экономист призвал спасти Украину от США - 28.06.2024, ПРАЙМ
Экономист призвал спасти Украину от США
Украину необходимо спасти от США и посадить за стол переговоров. Об этом написал в статье для журнала Hill известный американский экономист, профессор... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:32+0300
2024-06-28T13:32+0300
джеффри сакс
россия
украина
сша
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Украину необходимо спасти от США и посадить за стол переговоров. Об этом написал в статье для журнала Hill известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.По его словам, Киев спасется только с помощью переговоров. При этом экономист отметил, что такой расклад понимают не все украинские политики. Они рассчитывают, что "США спасут Украину от России", отметил Сакс."Верно обратное. Украину на самом деле нужно спасать от США", - указал он.Экономист напомнил, что американские консерваторы три десятилетия назад выбрали Украину в качестве инструмента для ослабления России. Вашингтон, добавил Сакс, начал вмешиваться во внутренние дела Киева, продвигать расширение НАТО, вводить антироссийские санкции и поставлять ВСУ вооружения.Таким образом, Украину обрекли на провал, заключил он.
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джеффри сакс, россия, украина, сша
Джеффри Сакс, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:32 28.06.2024
 
Экономист призвал спасти Украину от США

Американский экономист Сакс: Украину нужно спасти от США и посадить за стол переговоров

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Украину необходимо спасти от США и посадить за стол переговоров. Об этом написал в статье для журнала Hill известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По его словам, Киев спасется только с помощью переговоров. При этом экономист отметил, что такой расклад понимают не все украинские политики. Они рассчитывают, что "США спасут Украину от России", отметил Сакс.
"Верно обратное. Украину на самом деле нужно спасать от США", - указал он.
Экономист напомнил, что американские консерваторы три десятилетия назад выбрали Украину в качестве инструмента для ослабления России. Вашингтон, добавил Сакс, начал вмешиваться во внутренние дела Киева, продвигать расширение НАТО, вводить антироссийские санкции и поставлять ВСУ вооружения.
Таким образом, Украину обрекли на провал, заключил он.
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Джеффри СаксРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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