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Экономист призвал спасти Украину от США

Экономист призвал спасти Украину от США - 28.06.2024, ПРАЙМ

Экономист призвал спасти Украину от США

Украину необходимо спасти от США и посадить за стол переговоров. Об этом написал в статье для журнала Hill известный американский экономист, профессор... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:32+0300

2024-06-28T13:32+0300

2024-06-28T13:32+0300

джеффри сакс

россия

украина

сша

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Украину необходимо спасти от США и посадить за стол переговоров. Об этом написал в статье для журнала Hill известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.По его словам, Киев спасется только с помощью переговоров. При этом экономист отметил, что такой расклад понимают не все украинские политики. Они рассчитывают, что "США спасут Украину от России", отметил Сакс."Верно обратное. Украину на самом деле нужно спасать от США", - указал он.Экономист напомнил, что американские консерваторы три десятилетия назад выбрали Украину в качестве инструмента для ослабления России. Вашингтон, добавил Сакс, начал вмешиваться во внутренние дела Киева, продвигать расширение НАТО, вводить антироссийские санкции и поставлять ВСУ вооружения.Таким образом, Украину обрекли на провал, заключил он.

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джеффри сакс, россия, украина, сша