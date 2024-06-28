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Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год - 28.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 12,29 рубля на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T14:49+0300
2024-06-28T14:52+0300
дивиденды
сургутнефтегаз
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 12,29 рубля на привилегированную акцию и 0,85 рубля – на обыкновенную, сообщается в материалах компании."Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2023 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,85 рубля", – говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 18 июля.По итогам 2022 года "Сургутнефтегаз" выплатил по 0,8 рубля и на привилегированную, и на обыкновенную акцию.Дивидендная политика компании устанавливает общую сумму выплат дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего финансового года. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 миллиарда 427 миллионов 992 тысячи 940 рублей, в нем 75% приходится на обыкновенные акции, 25% – на привилегированные. Номинал акции – 1 рубльЧистая прибыль компании по РСБУ за 2023 год выросла в 21,9 раза - до 1,334 триллиона рублей, по МСФО – в 4,1 раза, до 1,322 триллиона рублей."Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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дивиденды, сургутнефтегаз
дивиденды, Сургутнефтегаз
14:49 28.06.2024 (обновлено: 14:52 28.06.2024)
 
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год в 12,29 рубля на преф

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСургутнефтегаз
Сургутнефтегаз - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 12,29 рубля на привилегированную акцию и 0,85 рубля – на обыкновенную, сообщается в материалах компании.
"Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2023 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,85 рубля", – говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 18 июля.
По итогам 2022 года "Сургутнефтегаз" выплатил по 0,8 рубля и на привилегированную, и на обыкновенную акцию.
Дивидендная политика компании устанавливает общую сумму выплат дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего финансового года. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 миллиарда 427 миллионов 992 тысячи 940 рублей, в нем 75% приходится на обыкновенные акции, 25% – на привилегированные. Номинал акции – 1 рубль
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Акционеры "Газпрома" не выплатят дивиденды за 2023 год
12:28
Чистая прибыль компании по РСБУ за 2023 год выросла в 21,9 раза - до 1,334 триллиона рублей, по МСФО – в 4,1 раза, до 1,322 триллиона рублей.
"Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
 
дивидендыСургутнефтегаз
 
 
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