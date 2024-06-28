https://1prime.ru/20240628/surgutneftegaz-849577639.html

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год - 28.06.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 12,29 рубля на... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T14:49+0300

2024-06-28T14:49+0300

2024-06-28T14:52+0300

дивиденды

сургутнефтегаз

https://cdnn.1prime.ru/img/83028/07/830280712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5164f0eb772d64a952ecd7d28f8b0160.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 12,29 рубля на привилегированную акцию и 0,85 рубля – на обыкновенную, сообщается в материалах компании."Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2023 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,85 рубля", – говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 18 июля.По итогам 2022 года "Сургутнефтегаз" выплатил по 0,8 рубля и на привилегированную, и на обыкновенную акцию.Дивидендная политика компании устанавливает общую сумму выплат дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего финансового года. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 миллиарда 427 миллионов 992 тысячи 940 рублей, в нем 75% приходится на обыкновенные акции, 25% – на привилегированные. Номинал акции – 1 рубльЧистая прибыль компании по РСБУ за 2023 год выросла в 21,9 раза - до 1,334 триллиона рублей, по МСФО – в 4,1 раза, до 1,322 триллиона рублей."Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

https://1prime.ru/20240628/gazprom-849572432.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дивиденды, сургутнефтегаз