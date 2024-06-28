Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240628/svo-849573088.html
"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву
"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву
Украина получила три универсальных скоростных катера, разработанные шведской компанией Dockstavarvet AB. Таким образом, у ВСУ появился новый импульс в борьбе за | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:56+0300
2024-06-28T13:20+0300
вооружения
украина
катера
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_0:217:2400:1567_1920x0_80_0_0_30ec36039cb4fa289018a5a96a459fe9.jpg
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина получила три универсальных скоростных катера, разработанные шведской компанией Dockstavarvet AB. Таким образом, у ВСУ появился новый импульс в борьбе за Крым, утверждает в своей статье редактор немецкого издания News.de Тобиас Рустер.По его словам, Киев получил катера CB90 (Combat Boat 90) благодаря пожертвованию украинского миллиардера Рината Ахметова. При этом Рустер отмечает, что Украина придает "возвращению" Крыма приоритетное значение, а следовательно, эти катера, по причудливой логике автора, обязательно помогут ВСУ "освободить" полуостров, поскольку тут же "обратят русских в бегство".В качестве аргументов Рустер привел несколько тактико-технических характеристик чудо-катеров CB90.В частности, они оснащены броней, обеспечивающей защиту от стрелкового оружия, и в то же время, обладая высокой маневренностью, способны развивать скорость до 40 узлов (около 74 км/ч). А вооружение CB90, каждый из которых может перевозить до 21 солдата, включает в себя "пулеметы, гранатометы, а иногда и легкую артиллерию".Отдельное внимание стоит обратить на сферу применения, указанную в статье: "CB90 можно использовать в качестве транспортера для перевозки войск, патрульного катера, спасательной шлюпки и вспомогательного устройства". Вопрос, почему этих катеров каким-то особым образом должны испугаться российские войска, представленные характеристики оставляют открытым.
https://1prime.ru/20240627/oruzhie-849548810.html
украина
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_172:0:2305:1600_1920x0_80_0_0_ac76433a3709b63bc15f26323d2483ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, катера, крым
Вооружения, УКРАИНА, катера, КРЫМ
12:56 28.06.2024 (обновлено: 13:20 28.06.2024)
 
"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву

News.de: новые скоростные катера помогут Украине отвоевать Крым

© Unsplash/John TownerВолны, море
Волны, море
© Unsplash/John Towner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина получила три универсальных скоростных катера, разработанные шведской компанией Dockstavarvet AB. Таким образом, у ВСУ появился новый импульс в борьбе за Крым, утверждает в своей статье редактор немецкого издания News.de Тобиас Рустер.
По его словам, Киев получил катера CB90 (Combat Boat 90) благодаря пожертвованию украинского миллиардера Рината Ахметова. При этом Рустер отмечает, что Украина придает "возвращению" Крыма приоритетное значение, а следовательно, эти катера, по причудливой логике автора, обязательно помогут ВСУ "освободить" полуостров, поскольку тут же "обратят русских в бегство".
В качестве аргументов Рустер привел несколько тактико-технических характеристик чудо-катеров CB90.
В частности, они оснащены броней, обеспечивающей защиту от стрелкового оружия, и в то же время, обладая высокой маневренностью, способны развивать скорость до 40 узлов (около 74 км/ч). А вооружение CB90, каждый из которых может перевозить до 21 солдата, включает в себя "пулеметы, гранатометы, а иногда и легкую артиллерию".
Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
"Сломает хребет". В США оценили новое российское оружие
Вчера, 16:32
Отдельное внимание стоит обратить на сферу применения, указанную в статье: "CB90 можно использовать в качестве транспортера для перевозки войск, патрульного катера, спасательной шлюпки и вспомогательного устройства". Вопрос, почему этих катеров каким-то особым образом должны испугаться российские войска, представленные характеристики оставляют открытым.
 
ВооруженияУКРАИНАкатераКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала