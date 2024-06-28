https://1prime.ru/20240628/svo-849573088.html

"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву

"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Обратит в бегство". Запад бряцает новым оружием, переданным Киеву

Украина получила три универсальных скоростных катера, разработанные шведской компанией Dockstavarvet AB. Таким образом, у ВСУ появился новый импульс в борьбе за | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T12:56+0300

2024-06-28T12:56+0300

2024-06-28T13:20+0300

вооружения

украина

катера

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_0:217:2400:1567_1920x0_80_0_0_30ec36039cb4fa289018a5a96a459fe9.jpg

МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Украина получила три универсальных скоростных катера, разработанные шведской компанией Dockstavarvet AB. Таким образом, у ВСУ появился новый импульс в борьбе за Крым, утверждает в своей статье редактор немецкого издания News.de Тобиас Рустер.По его словам, Киев получил катера CB90 (Combat Boat 90) благодаря пожертвованию украинского миллиардера Рината Ахметова. При этом Рустер отмечает, что Украина придает "возвращению" Крыма приоритетное значение, а следовательно, эти катера, по причудливой логике автора, обязательно помогут ВСУ "освободить" полуостров, поскольку тут же "обратят русских в бегство".В качестве аргументов Рустер привел несколько тактико-технических характеристик чудо-катеров CB90.В частности, они оснащены броней, обеспечивающей защиту от стрелкового оружия, и в то же время, обладая высокой маневренностью, способны развивать скорость до 40 узлов (около 74 км/ч). А вооружение CB90, каждый из которых может перевозить до 21 солдата, включает в себя "пулеметы, гранатометы, а иногда и легкую артиллерию".Отдельное внимание стоит обратить на сферу применения, указанную в статье: "CB90 можно использовать в качестве транспортера для перевозки войск, патрульного катера, спасательной шлюпки и вспомогательного устройства". Вопрос, почему этих катеров каким-то особым образом должны испугаться российские войска, представленные характеристики оставляют открытым.

https://1prime.ru/20240627/oruzhie-849548810.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, катера, крым