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Товарооборот России и Белоруссии побил рекорд, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Белоруссии побил рекорд, заявил Путин
Товарооборот России и Белоруссии побил рекорд, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии побил рекорд, заявил Путин
Товарооборот России и Белоруссии увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:34+0300
2024-06-28T12:34+0300
владимир путин
россия
белоруссия
товарооборот
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Около 250 соглашений и контрактов на сумму 24 миллиарда рублей заключено в рамках Форума регионов РФ и Белоруссии. Новость дополняется
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владимир путин, россия, белоруссия, товарооборот
Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, товарооборот
12:34 28.06.2024
 
Товарооборот России и Белоруссии побил рекорд, заявил Путин

Путин: товарооборот РФ и Белоруссии увеличился до рекордных 46,5 млрд долларов

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Около 250 соглашений и контрактов на сумму 24 миллиарда рублей заключено в рамках Форума регионов РФ и Белоруссии.
Новость дополняется
 
Владимир ПутинРОССИЯБЕЛОРУССИЯтоварооборот
 
 
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