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"Будет сложно". В США раскрыли, как может повлиять победа Трампа на Украину - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Будет сложно". В США раскрыли, как может повлиять победа Трампа на Украину
"Будет сложно". В США раскрыли, как может повлиять победа Трампа на Украину - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Будет сложно". В США раскрыли, как может повлиять победа Трампа на Украину
Даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, ему будет сложно изменить американскую политику в отношении Украины, считает офицер ВС... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T21:05+0300
2024-06-28T21:05+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, ему будет сложно изменить американскую политику в отношении Украины, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он подчеркнул, что это более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд, так как Трамп может стать президентом и главнокомандующим, который определяет курс страны, но многие высокопоставленные политики противостоят его мировоззрению по российскому вопросу. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Многие республиканцы и демократы стремятся продолжать украинский конфликт. Их воспитали во время холодной войны, чтобы ненавидеть Россию, а теперь они нервничают, потому что думают, что их "старый враг" вернулся &lt;…&gt; Это просто бессмыслица и они искажают историю, чтобы заставить людей поверить в то, что они говорят", — пояснил Дэвис.При этом эксперт выразил мнение, что в данном противостоянии Трамп имеет шанс изменить политический курс своей страны. У экс-главы Белого дома "все еще может быть реальная власть, так что посмотрим, насколько он сильный лидер", заявил Дэвис.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден, и бывший президент страны, республиканец Трамп.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
21:05 28.06.2024
 
"Будет сложно". В США раскрыли, как может повлиять победа Трампа на Украину

Дэвис: Трампу будет сложно изменить политику США в отношении Украины

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, ему будет сложно изменить американскую политику в отношении Украины, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он подчеркнул, что это более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд, так как Трамп может стать президентом и главнокомандующим, который определяет курс страны, но многие высокопоставленные политики противостоят его мировоззрению по российскому вопросу.
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"Многие республиканцы и демократы стремятся продолжать украинский конфликт. Их воспитали во время холодной войны, чтобы ненавидеть Россию, а теперь они нервничают, потому что думают, что их "старый враг" вернулся <…> Это просто бессмыслица и они искажают историю, чтобы заставить людей поверить в то, что они говорят", — пояснил Дэвис.
При этом эксперт выразил мнение, что в данном противостоянии Трамп имеет шанс изменить политический курс своей страны. У экс-главы Белого дома "все еще может быть реальная власть, так что посмотрим, насколько он сильный лидер", заявил Дэвис.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден, и бывший президент страны, республиканец Трамп.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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