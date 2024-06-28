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МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,2 миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,2 миллиарда долларов - 28.06.2024, ПРАЙМ

МВФ одобрил выделение Украине транша на 2,2 миллиарда долларов

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T22:27+0300

2024-06-28T22:27+0300

2024-06-28T22:27+0300

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов, с учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов, говорится в заявлении фонда. "Совет МВФ сегодня завершил четвертый обзор соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выплатить Украине около 2,2 миллиарда долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в документе. Как отмечается, с учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.

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мвф, украина, транш, поддержка украины