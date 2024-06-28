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Финансовые организации будут отвечать на все жалобы россиян с июля
Финансовые организации будут отвечать на все жалобы россиян с июля - 28.06.2024, ПРАЙМ
Финансовые организации будут отвечать на все жалобы россиян с июля
Финансовые организации в РФ - банки, страховые компании, пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие организации - с 1 июля будут обязаны отвечать на... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:06+0300
2024-06-28T13:06+0300
2024-06-28T13:06+0300
банк россии
финансовые организации
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Финансовые организации в РФ - банки, страховые компании, пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие организации - с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан в определённый срок, говорится в сообщении Банка России. "С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан", - отмечается в пресс-релизе ЦБ. Как поясняется в сообщении регулятора, обращение, поступившее в Банк России, в течение семи рабочих дней будет переадресовано в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. И финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если ЦБ не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней), добавляется там же. Банк России не будет направлять жалобу гражданина в финансовую организацию и рассмотрит её самостоятельно, если к ней прикреплена копия ответа финансовой организации, который не устраивает заявителя (если ранее он уже обращался в финансовую организацию), или если заявитель откажется от перенаправления его обращения в финансовую организацию, также разъясняет ЦБ.
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финансовые организации, россия
Банк России, финансовые организации, РОССИЯ
Финансовые организации будут отвечать на все жалобы россиян с июля
ЦБ: финансовые организации с июля должны отвечать на все жалобы граждан
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Финансовые организации в РФ - банки, страховые компании, пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие организации - с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан в определённый срок, говорится в сообщении Банка России.
"С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан", - отмечается в пресс-релизе ЦБ.
Как поясняется в сообщении регулятора, обращение, поступившее в Банк России, в течение семи рабочих дней будет переадресовано в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. И финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений).
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если ЦБ не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней), добавляется там же.
Банк России не будет направлять жалобу гражданина в финансовую организацию и рассмотрит её самостоятельно, если к ней прикреплена копия ответа финансовой организации, который не устраивает заявителя (если ранее он уже обращался в финансовую организацию), или если заявитель откажется от перенаправления его обращения в финансовую организацию, также разъясняет ЦБ.