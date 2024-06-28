https://1prime.ru/20240628/tsb-849578771.html

ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода

ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода - 28.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T15:09+0300

2024-06-28T15:09+0300

2024-06-28T15:09+0300

банк россии

qr-код

банки

нспк

https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_0:235:2935:1886_1920x0_80_0_0_1f37686945eb2cd7bf8ef7fae659cfe9.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили в пресс-службе ЦБ. Банк России считает, что в части универсального QR-кода важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ обсуждал с банками эту концепцию и планировал в середине текущего года запустить пилотные проекты универсального QR-кода.

https://1prime.ru/20240628/banki-849572094.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

qr-код, банки, нспк