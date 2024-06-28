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ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода
Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:09+0300
2024-06-28T15:09+0300
2024-06-28T15:09+0300
банк россии
qr-код
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нспк
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили в пресс-службе ЦБ. Банк России считает, что в части универсального QR-кода важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ обсуждал с банками эту концепцию и планировал в середине текущего года запустить пилотные проекты универсального QR-кода.
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qr-код, банки, нспк
Банк России, QR-код, Банки, НСПК
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода
ЦБ совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот универсального платежного QR-кода
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Банк России считает, что в части универсального QR-кода важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка.
Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ обсуждал с банками эту концепцию и планировал в середине текущего года запустить пилотные проекты универсального QR-кода.
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков