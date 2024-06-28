Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240628/tsb-849578771.html
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода
Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:09+0300
2024-06-28T15:09+0300
банк россии
qr-код
банки
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_0:235:2935:1886_1920x0_80_0_0_1f37686945eb2cd7bf8ef7fae659cfe9.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили в пресс-службе ЦБ. Банк России считает, что в части универсального QR-кода важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ обсуждал с банками эту концепцию и планировал в середине текущего года запустить пилотные проекты универсального QR-кода.
https://1prime.ru/20240628/banki-849572094.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_166:0:2769:1952_1920x0_80_0_0_af5c30c41a424bbe53e01ff16ea07d78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
qr-код, банки, нспк
Банк России, QR-код, Банки, НСПК
15:09 28.06.2024
 
ЦБ запустил пилот универсального платежного QR-кода

ЦБ совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот универсального платежного QR-кода

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроверка QR-кодов
Проверка QR-кодов - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Банк России считает, что в части универсального QR-кода важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка.
Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ обсуждал с банками эту концепцию и планировал в середине текущего года запустить пилотные проекты универсального QR-кода.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
12:09
 
Банк РоссииQR-кодБанкиНСПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала