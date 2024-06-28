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ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля
ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля
Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по обновленным данным, составил 302,7 миллиарда долларов, а не 304 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, с начала... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:59+0300
2024-06-28T17:00+0300
банк россии
внешний долг
экономика рф
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по обновленным данным, составил 302,7 миллиарда долларов, а не 304 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, с начала года снизился на 14 миллиардов долларов, или на 4,4%, следует из материалов ЦБ РФ.Сообщается, что динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.Это стало минимальным уровнем с конца 2006 года. Максимальный внешний долг был у России во втором квартале 2014 года - 732,8 миллиарда.Наименьший долг перед нерезидентами по итогам первого квартала приходился на органы госуправления - лишь 31,8 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период сократился на 2,8%. Центральный банк и кредитные организации за квартал сократили свою внешнюю задолженность на 4,2% - до 90,75 миллиарда долларов.На остальную экономику пришлась большая часть долга перед иностранными кредиторами - 180,2 миллиарда долларов против 189,3 миллиарда долларов кварталом ранее.
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внешний долг, экономика рф
Банк России, внешний долг, экономика РФ
16:59 28.06.2024 (обновлено: 17:00 28.06.2024)
 
ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля

ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга на 1 апреля с $304 млрд до $302,7 млрд

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по обновленным данным, составил 302,7 миллиарда долларов, а не 304 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, с начала года снизился на 14 миллиардов долларов, или на 4,4%, следует из материалов ЦБ РФ.
Сообщается, что динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.
Это стало минимальным уровнем с конца 2006 года. Максимальный внешний долг был у России во втором квартале 2014 года - 732,8 миллиарда.
Наименьший долг перед нерезидентами по итогам первого квартала приходился на органы госуправления - лишь 31,8 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период сократился на 2,8%. Центральный банк и кредитные организации за квартал сократили свою внешнюю задолженность на 4,2% - до 90,75 миллиарда долларов.
На остальную экономику пришлась большая часть долга перед иностранными кредиторами - 180,2 миллиарда долларов против 189,3 миллиарда долларов кварталом ранее.
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
В России рекордно выросли расходы бюджета на обслуживание госдолга
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Банк Россиивнешний долгэкономика РФ
 
 
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