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ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля

ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля - 28.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ пересмотрел показатель внешнего долга РФ на 1 апреля

Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по обновленным данным, составил 302,7 миллиарда долларов, а не 304 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, с начала... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:59+0300

2024-06-28T16:59+0300

2024-06-28T17:00+0300

банк россии

внешний долг

экономика рф

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по обновленным данным, составил 302,7 миллиарда долларов, а не 304 миллиарда долларов, как сообщалось ранее, с начала года снизился на 14 миллиардов долларов, или на 4,4%, следует из материалов ЦБ РФ.Сообщается, что динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.Это стало минимальным уровнем с конца 2006 года. Максимальный внешний долг был у России во втором квартале 2014 года - 732,8 миллиарда.Наименьший долг перед нерезидентами по итогам первого квартала приходился на органы госуправления - лишь 31,8 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период сократился на 2,8%. Центральный банк и кредитные организации за квартал сократили свою внешнюю задолженность на 4,2% - до 90,75 миллиарда долларов.На остальную экономику пришлась большая часть долга перед иностранными кредиторами - 180,2 миллиарда долларов против 189,3 миллиарда долларов кварталом ранее.

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внешний долг, экономика рф