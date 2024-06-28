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Падение цен на медь в июне может оказаться самым сильным с мая 2023 г

Падение цен на медь в июне может оказаться самым сильным с мая 2023 г - 28.06.2024, ПРАЙМ

Падение цен на медь в июне может оказаться самым сильным с мая 2023 г

Цены на медь выросли в пятницу, но могут продемонстрировать самое сильное падение по итогам месяца с мая 2023 года. Этому способствуют неравномерное... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T11:47+0300

2024-06-28T11:47+0300

2024-06-28T11:48+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Цены на медь выросли в пятницу, но могут продемонстрировать самое сильное падение по итогам месяца с мая 2023 года. Этому способствуют неравномерное восстановление экономической активности в Китае и высокий уровень запасов.По состоянию на 04.47 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 0,5%, до 9563 долларов за тонну. С начала июня контракты упали на 4,7% и нацелены на снижение по итогам шестой недели подряд.После роста 20 мая до рекордного максимума 11 104,50 доллара котировки упали на 14%, чему отчасти способствовали слабые экономические данные Китая и неопределенность перспектив процентных ставок в США.Рынки скорректировали ожидания на реальность фундаментальных факторов, и реальность их в том, что спрос слаб, особенно в Китае. Если же посмотреть за пределы Китая, то мы увидим слабость в производственном секторе. В США ситуация немного лучше, а в Европе рецессия в производственном секторе сохраняется. Об этом заявила аналитик StoneX Натали Скотт-Грей."Вероятно, в этом году средняя цена тонны меди составит около 9500 долларов, но к концу года, когда в США, вероятно, будут снижены ставки, цена может превысить 10 500 долларов, ", - добавила она.Запасы меди на складах SHFE на прошлой неделе составили 322 910 тонн против 30 000 тонн в январе. Это свидетельствует об обилии предложения в Китае.Наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на медь на SHFE выросли на 0,3%, до 78 150 юаней за тонну, но могут продемонстрировать самую слабую месячную динамику с июля 2022 года.Доллар нацелен на рост по итогам месяца, и это делает металлы менее доступными для держателей иных валют.В более долгосрочной перспективе цены на медь вырастут на фоне структурных изменений в потреблении энергии, полагает Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA.Алюминий на LME вырос в цене на 0,6%, до 2507 долларов за тонну, никель – на 0,7%, до 17 220 долларов, цинк – на 1%, до 2958,50 доллара, свинец – на 0,5%, до 2192 долларов, а олово – на 1,3%, до 32 555 долларов.На SHFE алюминий подорожал на 0,2%, до 20 290 юаней за тонну, свинец – на 0,7%, до 19 395 юаней, цинк – на 1,3%, до 24 530 юаней, а олово – на 2%, до 271 820 юаней. Никель подешевел на 0,1%, до 134 850 юаней.

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рынки, цветные металлы