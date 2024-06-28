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Турцию исключили из "серого списка" группы по борьбе с отмыванием денег

Турцию исключили из "серого списка" группы по борьбе с отмыванием денег - 28.06.2024, ПРАЙМ

Турцию исключили из "серого списка" группы по борьбе с отмыванием денег

Турцию спустя три года исключили из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force),... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T12:42+0300

2024-06-28T12:42+0300

2024-06-28T12:43+0300

турция

фатф

отмывание денег

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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Турцию спустя три года исключили из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force), заявило в пятницу министерство казначейства и финансов страны.Страны, находящиеся в "сером списке", подвержены более тщательному мониторингу. Согласно ФАТФ, в них наблюдается "стратегическая нехватка" усилий в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но они продолжают сотрудничать с организацией, чтобы скорректировать политику в этой сфере.Согласно пресс-релизу ФАТФ, на заседании в Сингапуре из "серого списка" исключили Турцию и Ямайку, добавив в него Венесуэлу и Монако.У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В "черном списке" - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В этом списке КНДР, Иран и Мьянма. Существует также "серый список" юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. В нем 19 стран, в том числе Болгария, Сирия, Нигерия, Хорватия, Вьетнам и Камерун.

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турция, фатф, отмывание денег