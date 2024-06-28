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МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах

МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах - 28.06.2024, ПРАЙМ

МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5-3,5% и понизил оценку на 2025 год до 5,5%,... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T22:21+0300

2024-06-28T22:21+0300

2024-06-28T22:21+0300

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5-3,5% и понизил оценку на 2025 год до 5,5%, следует из доклада организации. Согласно представленному документу, оценка реального роста ВВП в текущем году установлена в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал рост показателя на 3,5%. На 2025 год прогноз понижен до 5,5% по сравнению с весенним прогнозом на следующий год в размере 6,5%.Кроме того, в МВФ заявили, что перспективы украинской экономики ухудшились."Перспективы на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшились после третьего обзора, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности военных действий", - указано в документе, посвященном обзору украинской экономики.Ранее в июне директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщала, что риски для роста экономики Украины остаются очень высокими и продолжают возрастать.

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мвф, украина, экономика украины