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МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах - 28.06.2024, ПРАЙМ
МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5-3,5% и понизил оценку на 2025 год до 5,5%,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:21+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5-3,5% и понизил оценку на 2025 год до 5,5%, следует из доклада организации. Согласно представленному документу, оценка реального роста ВВП в текущем году установлена в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал рост показателя на 3,5%. На 2025 год прогноз понижен до 5,5% по сравнению с весенним прогнозом на следующий год в размере 6,5%.Кроме того, в МВФ заявили, что перспективы украинской экономики ухудшились."Перспективы на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшились после третьего обзора, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности военных действий", - указано в документе, посвященном обзору украинской экономики.Ранее в июне директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщала, что риски для роста экономики Украины остаются очень высокими и продолжают возрастать.
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мвф, украина, экономика украины
Экономика, МВФ, УКРАИНА, Экономика Украины
МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
МВФ: рост ВВП Украины в 2024 году составит 2,5-3,5%, в 2025 году — 5,5%
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5-3,5% и понизил оценку на 2025 год до 5,5%, следует из доклада организации.
Согласно представленному документу, оценка реального роста ВВП в текущем году установлена в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал рост показателя на 3,5%.
На 2025 год прогноз понижен до 5,5% по сравнению с весенним прогнозом на следующий год в размере 6,5%.
Кроме того, в МВФ заявили, что перспективы украинской экономики ухудшились.
"Перспективы на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшились после третьего обзора, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности военных действий", - указано в документе, посвященном обзору украинской экономики.
Ранее в июне директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщала, что риски для роста экономики Украины остаются очень высокими и продолжают возрастать.
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