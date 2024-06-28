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Евро нацелен на сильнейшее месячное падение с января

Евро нацелен на сильнейшее месячное падение с января - 28.06.2024, ПРАЙМ

Евро нацелен на сильнейшее месячное падение с января

Евро нацелен на сильнейшее месячное падение с января. Политическая неопределенность сказалась на рынке в преддверии выборов во Франции. Доллар США вырос до... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:51+0300

2024-06-28T13:51+0300

2024-06-28T13:51+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Евро нацелен на сильнейшее месячное падение с января. Политическая неопределенность сказалась на рынке в преддверии выборов во Франции. Доллар США вырос до максимума почти за 40 лет против многострадальной иены перед выходом ключевых данных по инфляции.Инвесторы опасаются, что новые власти Франции могут увеличить бюджетные расходы, что ухудшит ситуацию с госдолгом страны и финансовой стабильностью в блоке.Трейдеры с осторожностью проверяют на прочность намерение Японии защитить валюту, не упуская из виду ключевые данные по инфляции в США.Евро снизился на 0,05%, до 1,0695 доллара США, и может завершить месяц падением на 1,33%, самым сильным с января, когда он потерял 1,99%.Премия за риск, которую просят инвесторы за владение гособлигациями Франции, выросла в пятницу до максимума с 2012 года в преддверии первого тура парламентских выборов, назначенного на эти выходные. Инвесторы полагают, что новое правительство во главе с коалицией ультраправых или ультралевых увеличит бюджетные расходы."Котировки на рынке все еще предполагают сравнительно благоприятный сценарий наличия противоборствующих сил в законодательном органе или главенство партии 'Национальное объединение', но выполнение только части ее программы", – отмечает Аман Бансаль, директор по стратегии в области ставок в Европе в Citi.По его словам, спред между доходностью французских и немецких гособлигаций – показатель премии за риск, с которой торгуется французский долг, – составляет 84 базисных пунктов, но может вырасти до 135 базисных пунктов, если ультраправые или ультралевые выполнят большинство обещаний и Эммануэль Макрон подаст в отставку."Наши специалисты по еврозоне предполагают, что новое правительство не сможет так быстро выхолостить данные перед выборами обещания и впереди могут быть несколько неспокойных месяцев", – говорит Крис Тернер, директор по валютной стратегии в ING.Иена достигла 161,27 за доллар, минимума с 1986 года."Пара доллар/иена сильно зависит от процентных ставок в США, – поясняет Рон Рен Го, портфельный управляющий по инструментам с фиксированной доходностью в сингапурском офисе Eastspring Investments. – Если намерение состоит в том, чтобы остановить сильное снижение иены, им, возможно, стоит придержать часть мер на случай очередного ралли доходности казначейских облигаций США во втором полугодии, которое весьма вероятно на фоне предложения таких бумаг и проблем с бюджетным дефицитом".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, евро